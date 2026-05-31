Экскаваторщик из Улан-Удэ заживо закопал рабочего в траншее и отделался условным сроком

В Улан-Удэ экскаваторщик рыл траншею, не соблюдая правила безопасности. Стены оказались слишком крутыми, грунт обрушился и засыпал 50-летнего разнорабочего. Мужчина задохнулся в песке. Суд признал виновным машиниста экскаватора - он не обеспечил безопасный угол откоса. Его приговорили к трём годам колонии условно и обязали выплатить вдове 800 тысяч рублей. Сам осуждённый вину не признал.Трагедия случилась 2 августа 2024 года на стройке в Улан-Удэ. Компания прокладывала трубы. Экскаватор рыл траншею. В какой-то момент стена не выдержала и рухнула. Под толщей песка оказался разнорабочий. Он спустился в траншею, чтобы расчистить дно после работы ковша - это была обычная практика, и машинист знал об этом. Мужчина погиб на месте от механической асфиксии. В лёгких и дыхательных путях нашли песок.Следствие и суд установили: экскаваторщик работал без проекта производства работ, не ознакомился с правилами безопасности и не проверил устойчивость стенок. Угол откоса траншеи, по данным следствия, достигал почти 70 градусов, хотя по норме не должен превышать 45. Допустимая глубина для вертикальных стенок без креплений - не больше двух метров в плотных грунтах. Траншея была глубже - около пяти метров. Экскаваторщик имел удостоверение машиниста и как минимум должен был знать эти нормы. Сам он утверждал, что просто выполнял указания прораба, а рабочие нарушили технику безопасности, спустившись в траншею.В суде экскаваторщик свою вину не признал. Защита указывала на ошибки следствия: понятые при осмотре места происшествия не разбирались в документе, а экспертизу провёл специалист без нужной лицензии. Также защита настаивала, что потерпевший сам проявил неосторожность: спустился в опасную зону, хотя ему говорили этого не делать. Кроме того, адвокаты оспаривали, что смерть стала прямым следствием действий машиниста, указывая, что причинная связь не доказана.Судья первой инстанции, а затем и апелляционная инстанция, отклонили эти доводы. Отсутствие лицензии на экспертизу промышленной безопасности сочли несущественным - эксперт анализировал соблюдение строительных норм, а не промышленных. Показания понятых признали допустимыми: протокол составлен по всем правилам, замечаний ни у кого не было. Суд установил, что рабочий спустился в траншею по заданию, это был обычный этап работы, и экскаваторщик не мог этого не знать. Ключевым стало заключение эксперта: крутизна откоса не обеспечила устойчивости грунта. Обрушение произошло из-за того, что экскаваторщик неправильно вёл земляные работы.Машиниста экскаватора признали виновным по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлёкшее смерть человека). Приговорили к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года и запретили работать со спецтехникой два года. С осуждённого взыскали 800 тысяч рублей в пользу вдовы погибшего в счёт компенсации морального вреда.Фото: «Номер один»