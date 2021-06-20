В Бурятии прокуратура судится с бизнесменами, зарабатывающими на целебных источниках

Восточно-Байкальская природоохранная прокуратура основательно взялась за бизнес на Байкале



На сей раз под удар попал предприниматель, обустроивший Гусихинский минеральный источник. Ранее предметом проверок стала база в Загзе, куда также приезжают «на воды».



Лечение в «ямках»



В конце апреля решением Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры был закрыт оздоровительный комплекс «Загза» на берегу Байкала в Кабанском районе. Жители республики и гости столицы специально приезжали сюда лечить неврологические проблемы и заболевания опорно-двигательного аппарата. Азотно-метановый источник известен с 60-х годов прошлого века, а благоустроенным он стал около десяти лет назад.



Официальный пресс-релиз прокуратуры гласил, что прокурор выявил нарушения природоохранного законодательства в деятельности туристического объекта в поселке Новый Энхалук, касающиеся пользования термальным источником.



Владелец турбазы самовольно, без соответствующих разрешений, путем прокладки трубопровода подключился к термальному минеральному источнику «Загза» и пользовался лечебной водой для наполнения крытого бассейна и купели, иных хозяйственных нужд, в том числе стирки вещей. Подобная ситуация грубо нарушает природоохранное законодательство и может привести к нерациональному потреблению ресурсов, их истощению, сообщало надзорное ведомство.



В прокуратуре поясняют, что использование подземных вод - процесс недропользования. Согласно нормам действующего законодательства, такой процесс - лицензируемый. А предприниматель, по утверждению прокуратуры, использовал недра самовольно, без правоустанавливающих документов.



В целях устранения нарушений предпринимателю, взявшему этот участок земли в аренду, предъявлен иск о запрете использования скважины и демонтаже трубопровода, резюмируют в прокуратуре.



Бизнесмен, взявший участок в аренду, говорит, что по предписанию прокуратуры убрал бассейн и трубу с территории базы. По словам владельца базы, природоохранный прокурор отозвал иск.



- Бассейн с территории мы убрали, сейчас источник бьет самотеком и местность заболачивается. Так как бассейна больше нет, людям приходится выкапывать ямки, ждать, пока туда натечет вода, и таким образом лечиться, - поясняет бизнесмен.



Сейчас он пытается получить лицензию на использование минеральных источников в Роснедрах. Будем надеяться, что это ему удастся, ведь на ее оформление может уйти несколько лет.



Не та лицензия



У Андрея Дармаева, владельца базы отдыха в Гусихе, лицензия на использование воды была, но, как оказалось, не та, и выдал ее неуполномоченный орган.



Пользование термальными водами Гусихинского источника осуществляется юридическим лицом на основании лицензии, выданной неуполномоченным органом - республиканским Министерством природных ресурсов. Согласно нормам закона, полномочиями по выдаче лицензии в коммерческих целях наделено Федеральное агентство по недропользованию, а не органы исполнительной власти субъекта, сообщает природоохранная прокуратура.



Противоречия законодательства и требований прокуратуры разъяснил предприниматель.



- Участок входит в центральную экологическую зону по постановлению Правительства РФ «Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории». Ранее, до конца 2020 года, согласно этому постановлению, добыча минеральной и термальной воды была запрещена. С 2021 года «пробили» изменения в законе, добычу минеральной, термальной воды в центральной экологической зоне для развития курортов разрешили. Так вот 1 января 2021 года постановление вступило в силу, и вскоре, в марте, ко мне пришла прокуратура и потребовала новую лицензию, - рассказывает Андрей Дармаев.



Все пять лет, что предприниматель работает в Гусихе, он пользовался лицензией, полученной в Минприроды Бурятии, разрешавшей добычу и использование технической воды. Все это время бизнесмен спокойно принимал посетителей, пока в конце 2019 года на него не поступила анонимная жалоба. По словам нашего собеседника, его участком, за который он добросовестно платит аренду, заинтересовался высокопоставленный чиновник. Андрею через третьих лиц предложили уступить источник, однако он отказался. С тех пор и начались его мытарства и хождения по судам.



- Меня проверяли абсолютно все контролирующие органы: природоохранная прокуратура, Росреестр, Бурприроднадзор, Росприроднадзор… Участок стоял 15 лет заброшенный, никому до него не было дела. Три года я убирал там стекло, шифер, старые бревна, все чистил. Когда-то там располагался тепличный комплекс, а также старые гостевые домики. Сначала там хозяйничал леспромхоз, потом больница принимала людей на реабилитацию. Вода в источнике очень хорошая, моментально заживляет кости. И вот когда участок стал облагорожен, он понадобился, - жалуется бизнесмен.



Вызывает недовольство у Андрея и отсутствие реальных мер поддержки со стороны правительства. Из-за пандемии предприниматель долгое время не мог принимать посетителей и очень надеялся получить помощь как представитель отрасли, пострадавшей из-за ковидных ограничений.



- Я подавал документы об освобождении от арендных платежей за земельный участок, но мне дали только отсрочку. И сейчас вынужден платить в двойном размере, - подчеркивает владелец базы.



Дела судебные



Андрей Дармаев также рассказал нам о небольшой турбазе в Максимихе на пять комнат. Турбаза стала предметом судебных разбирательств. Ею заинтересовалась природоохранная прокуратура, решив, что на арендуемой территории не должно быть никаких строений. Базу владельцу велели снести и выписали штраф 200 тыс. рублей. Андрей с решением прокурора не согласился и пошел за правдой в суд.



- Участок у меня официально оформлен, все разрешительные документы получены. Турбаза - это деревянные постройки на бетонных подложках, что по закону разрешено, - поясняет предприниматель.



Суд первой инстанции бизнесмен выиграл. Тогда надзорный орган решил пойти другим путем - подал иск на Росрыболовство, разрешившее вести хозяйственную деятельность на Байкале. Прокурор просил признать разрешение Росрыболовства незаконным. Иск вновь удалось отбить, затем была победа в Верховном суде Бурятии и Восьмом кассационном суде общей юрисдикции в Кемерово.



Андрей недоумевает, почему в республике постоянно пропагандируют развитие цивилизованного туризма, но при этом чинят всяческие препоны?



- Неужели сворачивать бизнес? Либо развиваем туризм, либо закрываем - не могу понять. Весь берег Байкала завален мусором, никто его не убирает, а он появляется после диких туристов. Я же свой участок постоянно убираю, у меня чисто, но работать мне нельзя, - возмущается наш собеседник.



Недавно на страницах газеты мы рассказывали подобную историю о компании «Байкал Даймонд», пытавшейся построить спортивно-оздоровительный комплекс на Байкале. Таких историй в Бурятии десятки. Если дело и дальше будет так идти, о цивилизованном туризме в Бурятии, а равно и о привлечении инвесторов, придется забыть.



Лариса Ситник, «Номер один».