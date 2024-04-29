Спорт 29.04.2024 в 14:30

В столице Бурятии завершился кубок горсовета по волейболу

В этом году на соревнования приехали 45 команд
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
В столице Бурятии завершился кубок горсовета по волейболу
Вчера в Улан-Удэ завершился XI Кубок горсовета по волейболу. В финальной игре встретились команды Динамо и БГУ. В упорной борьбе победу одержала Динамо счетом 3:2.

Победителей и участников турнира поздравили председатель горсовета Чимит Бальжинимаев, депутаты Дмитрий Путилин, Виктор Ефремов.

- Турнир прошел на высоком уровне, все команды показали отличную подготовку и волю к победе. Мы рады, что волейбол становится все популярнее в нашем городе, - отметил Чимит Бальжинимаев.

Победители и призеры турнира были награждены кубками, медалями и ценными призами.

В этом году XI кубок горсовета по волейболу собрал 42 команды, 450 крутых волейболистов из Улан-Удэ, районов Бурятии, Иркутской области, Забайкальского и Хабаровского края.

Фото: Улан-удэнский городской совет депутатов.
Теги
Спорт

Все новости

В столице Бурятии завершился кубок горсовета по волейболу
29.04.2024 в 14:30
В центре Улан-Удэ произошла коммунальная авария
29.04.2024 в 13:10
В Бурятии запустили международный проект «Сад памяти»
29.04.2024 в 12:32
МЧС по Бурятии усилило борьбу с лесными нарушителями на период майских праздников
29.04.2024 в 12:00
B Улaн-Удэ прошел Чемпионат Poccии пo apмeйcкoмy pyкoпaшнoмy бoю
29.04.2024 в 10:30
В Улан-Удэ тело четырехлетнего ребенка обнаружили внутри стиральной машины
29.04.2024 в 08:40
Адепты улан-удэнских окраин
29.04.2024 в 07:00
Банк России создаст новый механизм для борьбы с финансовыми мошенниками
28.04.2024 в 16:26
B Улaн-Удэ гopeл aвapийный дoм
28.04.2024 в 16:07
На севере Бурятии тушат лесной пожар
28.04.2024 в 15:55
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 апреля

Читайте также
B Улaн-Удэ прошел Чемпионат Poccии пo apмeйcкoмy pyкoпaшнoмy бoю
Кpyпныe cocтязaния cвязaли 45-й дeнь poждeния этого видa cпopтa и 25-лeтиe caмoй фeдepaции
29.04.2024 в 10:30
10 мая состоится Республиканский легкоатлетический пробег
Будет пробег на 5 и 20 километров
26.04.2024 в 17:53
Борец из Бурятии Тамир Ешинимаев стал победителем первенства России по вольной борьбе
В соревнованиях участвует около 500 спортсменов из разных регионов страны
26.04.2024 в 11:07
Студенты Бурятии посоревновались в выполнении нормативов ГТО
Первое место заняла команда Технологического колледжа ВСГУТУ
26.04.2024 в 10:09
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru