В столице Бурятии завершился кубок горсовета по волейболу

Вчера в Улан-Удэ завершился XI Кубок горсовета по волейболу. В финальной игре встретились команды Динамо и БГУ. В упорной борьбе победу одержала Динамо счетом 3:2.Победителей и участников турнира поздравили председатель горсовета Чимит Бальжинимаев, депутаты Дмитрий Путилин, Виктор Ефремов.- Турнир прошел на высоком уровне, все команды показали отличную подготовку и волю к победе. Мы рады, что волейбол становится все популярнее в нашем городе, - отметил Чимит Бальжинимаев.Победители и призеры турнира были награждены кубками, медалями и ценными призами.В этом году XI кубок горсовета по волейболу собрал 42 команды, 450 крутых волейболистов из Улан-Удэ, районов Бурятии, Иркутской области, Забайкальского и Хабаровского края.Фото: Улан-удэнский городской совет депутатов.