Спорт 29.04.2024 в 14:30
В столице Бурятии завершился кубок горсовета по волейболу
В этом году на соревнования приехали 45 команд
Текст: Станислав Сергеев
Вчера в Улан-Удэ завершился XI Кубок горсовета по волейболу. В финальной игре встретились команды Динамо и БГУ. В упорной борьбе победу одержала Динамо счетом 3:2.
Победителей и участников турнира поздравили председатель горсовета Чимит Бальжинимаев, депутаты Дмитрий Путилин, Виктор Ефремов.
- Турнир прошел на высоком уровне, все команды показали отличную подготовку и волю к победе. Мы рады, что волейбол становится все популярнее в нашем городе, - отметил Чимит Бальжинимаев.
Победители и призеры турнира были награждены кубками, медалями и ценными призами.
В этом году XI кубок горсовета по волейболу собрал 42 команды, 450 крутых волейболистов из Улан-Удэ, районов Бурятии, Иркутской области, Забайкальского и Хабаровского края.
Фото: Улан-удэнский городской совет депутатов.
Победителей и участников турнира поздравили председатель горсовета Чимит Бальжинимаев, депутаты Дмитрий Путилин, Виктор Ефремов.
- Турнир прошел на высоком уровне, все команды показали отличную подготовку и волю к победе. Мы рады, что волейбол становится все популярнее в нашем городе, - отметил Чимит Бальжинимаев.
Победители и призеры турнира были награждены кубками, медалями и ценными призами.
В этом году XI кубок горсовета по волейболу собрал 42 команды, 450 крутых волейболистов из Улан-Удэ, районов Бурятии, Иркутской области, Забайкальского и Хабаровского края.
Фото: Улан-удэнский городской совет депутатов.
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