В Бурятии в центре Гусиноозерска украли камеру видеонаблюдения

Росгвардейцы задержали злоумышленников, посмотрев запись с системы



Редкую по идиотизму кражу раскрыли росгвардейцы Бурятии. В Гусиноозерске ночью неизвестные похитили камеру видеонаблюдения в самом центре города, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.



Прибывшие на место сотрудники вневедомственной охраны просмотрели видео с самой системы наблюдения и установили приметы подозреваемых. В ходе отработки прилегающих улиц были замечены трое молодых людей, схожие по приметам в ориентировке. Подозреваемые при виде патрульного автомобиля попытались скрыться. Правонарушителей задержали, в ходе досмотра обнаружена украденная видеокамера.



Задержанных 18, 17 и 15-летних подозреваемых передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Судя по всему, молодые люди искренне полагали, что кадры с камеры остаются только в ее памяти.



Ситуация отчасти напомнила старый советский анекдот о космонавтах, которых партия решила послать на Солнце, а они отказывались, мотивируя это опасностью сгореть уже на подлете к светилу. Их успокаивали доводом о том, что «в ЦК не дураки сидят, ночью полетите».



Фото: Росгвардия



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