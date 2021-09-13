В Улан-Удэ пройдет фестиваль продуктов от вакцинированных фермеров

Покупателей на торговую площадку пустят только после измерения температуры





Около 100 фермеров примут участие в первом в Бурятии фестивале фермерских продуктов «Свое». Он пройдет в самом центре Улан-Удэ – на площади Советов 17 и 18 сентября (пятница и суббота).

«Мероприятие будет проходить с 9 часов утра до 19 часов вечера. Все будет проходить с соблюдением санитарных норм и требований, за этим будут следить, будут также дежурить специалисты Роспотребнадзора», - сообщила зампредседателя комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству мэрии Улан-Удэ Светлана Терещенко.Территорию проведения фестиваля огородят. Для покупателей организуют пять входов. На каждом будет проводиться измерение температуры. Если человек имеет повышенную температуру, то, увы, он не будет пропущен. Если кому-то понадобятся маски, то организаторы предоставят их. По словам министра сельского хозяйства республики Галсана Дареева, все фермеры-участники вакцинированы от коронавируса.Для хранения привезенных на продажу продуктов обустроят два склада (ведь фестиваль двухдневный), один из них – «холодный». Приедут участники со всех районов за исключением трех северных. Фестивальную площадку возьмет под охрану.«Многие фермеры поставляют свою продукцию за пределы республики. Некоторые экспортируют», - сообщил министр.Фестиваль проводится впервые не только в Бурятии, но и в Дальневосточном федеральном округе. Хотя, в целом, он проводится в стране четвертый год. В 2021 году он уже состоялся в Орле, Курске, Чувашии и некоторых других местах.Покупателям представят качественные, экологически чистые продукты сельского хозяйства. Будут всем известные оронгойские арбузы. Конечно, привезут молоко и молочные продукты, мясо, полуфабрикаты, мед, овощи, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, а также дикоросы.Среди необычных продуктов можно назвать перепелиные и страусиные яйца, пастилу из яблок, выращенных в Бурятии.«Продукты можно будет продегустировать и приобрести», - говорят организаторы.Планируется также концертная программа. В рамках фестиваля состоится конкурс «Бренд Бурятии», на котором участники представят свои экспозиции. Конкурсантов оценит комиссия. Предусмотрены призы. За первое место – 50 тыс. рублей. За второе – 30 тыс., за третье – 20 тыс.«Пожалуй, мы нигде не увидим такого представительства районов, брендов нашей республике, как на этом фермерском фестивале «Свое». Фермеры участвует бесплатно. А люди смогут не только что-то купить, но также обменяться с фермерами контактами, чтобы и потом продолжать заказывать, приобретать полюбившуюся продукцию», - завлекают организаторы.Как известно, в республике развиваются несколько брендов, таких как «Фофоновский огурец», «Золото Ацулы» (облепиха), «Бичурская картошка», «Чикойская черемуха».«Для фермеров важно не только вырастить продукцию, но и реализовать ее. Покупателям тоже хочется купить свежую, качественную продукцию, начать делать запасы на зиму», - уверены организаторы.Кстати, в России существует электронная площадка «Свое родное», где фермеры могут предлагать свою сельхозпродукцию через Интернет. Это обычное приложение, которое можно скачать, установить, а потом смотреть, что продается и покупать. Там зарегистрировано 30 фермеров Бурятии. Сколько заказов они получают от покупателей через приложение, никто не знает, но, думаем, электронная торговая площадка приносит им определенную пользу.Фото: мэрия Улан-Удэ