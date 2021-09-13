В Улан-Удэ пройдет фестиваль продуктов от вакцинированных фермеров

Покупателей на торговую площадку пустят только после измерения температуры
Около 100 фермеров примут участие в первом в Бурятии фестивале фермерских продуктов «Свое». Он пройдет в самом центре Улан-Удэ – на площади Советов 17 и 18 сентября (пятница и суббота).
«Мероприятие будет проходить с 9 часов утра до 19 часов вечера. Все будет проходить с соблюдением санитарных норм и требований, за этим будут следить, будут также дежурить специалисты Роспотребнадзора», - сообщила зампредседателя комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству мэрии Улан-Удэ Светлана Терещенко.
Территорию проведения фестиваля огородят. Для покупателей организуют пять входов. На каждом будет проводиться измерение температуры. Если человек имеет повышенную температуру, то, увы, он не будет пропущен. Если кому-то понадобятся маски, то организаторы предоставят их. По словам министра сельского хозяйства республики Галсана Дареева, все фермеры-участники вакцинированы от коронавируса.
Для хранения привезенных на продажу продуктов обустроят два склада (ведь фестиваль двухдневный), один из них – «холодный». Приедут участники со всех районов за исключением трех северных. Фестивальную площадку возьмет под охрану.
«Многие фермеры поставляют свою продукцию за пределы республики. Некоторые экспортируют», - сообщил министр.
Фестиваль проводится впервые не только в Бурятии, но и в Дальневосточном федеральном округе. Хотя, в целом, он проводится в стране четвертый год. В 2021 году он уже состоялся в Орле, Курске, Чувашии и некоторых других местах.
Покупателям представят качественные, экологически чистые продукты сельского хозяйства. Будут всем известные оронгойские арбузы. Конечно, привезут молоко и молочные продукты, мясо, полуфабрикаты, мед, овощи, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, а также дикоросы.
Среди необычных продуктов можно назвать перепелиные и страусиные яйца, пастилу из яблок, выращенных в Бурятии.
«Продукты можно будет продегустировать и приобрести», - говорят организаторы.
Планируется также концертная программа. В рамках фестиваля состоится конкурс «Бренд Бурятии», на котором участники представят свои экспозиции. Конкурсантов оценит комиссия. Предусмотрены призы. За первое место – 50 тыс. рублей. За второе – 30 тыс., за третье – 20 тыс.
«Пожалуй, мы нигде не увидим такого представительства районов, брендов нашей республике, как на этом фермерском фестивале «Свое». Фермеры участвует бесплатно. А люди смогут не только что-то купить, но также обменяться с фермерами контактами, чтобы и потом продолжать заказывать, приобретать полюбившуюся продукцию», - завлекают организаторы.
Как известно, в республике развиваются несколько брендов, таких как «Фофоновский огурец», «Золото Ацулы» (облепиха), «Бичурская картошка», «Чикойская черемуха».
«Для фермеров важно не только вырастить продукцию, но и реализовать ее. Покупателям тоже хочется купить свежую, качественную продукцию, начать делать запасы на зиму», - уверены организаторы.
Кстати, в России существует электронная площадка «Свое родное», где фермеры могут предлагать свою сельхозпродукцию через Интернет. Это обычное приложение, которое можно скачать, установить, а потом смотреть, что продается и покупать. Там зарегистрировано 30 фермеров Бурятии. Сколько заказов они получают от покупателей через приложение, никто не знает, но, думаем, электронная торговая площадка приносит им определенную пользу.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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