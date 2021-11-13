Депутаты Народного Хурала озаботились бегством населения из Бурятии



Депутат Игорь Бобков на публичных слушаниях по бюджету на 2022 год поднял актуальную проблему для республики - массовый отъезд населения на заработки в другие регионы и заграницу. Вопрос о том, что намерены с этим делать власти, он задал министру экономики Екатерине Кочетовой.

- Что исполнительная власть собирается делать с таким колоссальным оттоком трудоспособного населения? Зарплаты очень низкие, граждане выезжают на вахтовую работу в другие регионы, за пределы России. Уезжают учителя, врачи, строители, - констатировал Игорь Бобков.

Екатерина Кочетова ответила, что, возможно, господдержку будут получать молодые специалисты. Однако это пока только проект.

- Одно из мероприятий, которое мы предлагаем в Совете Федерации - это молодым специалистам с первого дня трудоустройства начислять 50% северных, сейчас начисляется только 10% после некоторого времени работы, - сообщила министр.

Депутат таким ответом остался недоволен.

- Почему же все-таки люди отсюда бегут, почему у нас мизерные зарплаты, почему где-то получают 100 и более тысяч, а у нас копейки? Нужно, наверное, бить тревогу. У нас представители власти ездят по семинарам, симпозиумам, в Южную Корею ездили, непонятно зачем, - резко высказался Игорь Бобков.

Однако на вопрос ему уже никто не ответил.





Фото: https://gazeta-n1.ru/stock