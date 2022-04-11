Улан-Удэ начнут очищать от старых автошин

«Мы все знаем, что очень много их находится на территории детских садов. Это травмоопасно, неэкологично. Сейчас есть возможность бесплатной утилизации. Предлагаем управляющим организациям, жителям проявить инициативу, откопать и унести на предусмотренную площадку», - подчеркивают в Комитете городского хозяйства города.





Одним из самых «выдающихся» примеров улан-удэнского «шинного градостроительства» является большая лестница. Она построена невдалеке от остановки «Рынок «Крестьянский». Невероятная в своем обшарпанном убожестве конструкция ведет от улицы вниз, к деревянным домам. Она сложена из множества больших черных шин. Резиновые изделия уложены друг на друга со смещением и выполняют роль ступенек.





