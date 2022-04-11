Общество 11.04.2022 в 16:00
Улан-Удэ начнут очищать от старых автошин
Акция «Город без покрышек» пройдет с 11 по 20 апреля
Текст: Петр Санжиев
Администрация Октябрьского района Улан-Удэ выступила с инициативой провести акцию по борьбе со старыми шинами, которые в массовом порядке вкопаны у детских игровых площадок, вдоль тротуаров, в зонах озеленения, на придомовых территориях многоэтажных домов и т. д. Акцию назвали «Город без покрышек». Она проходит с 11 по 20 апреля.
«Администрации всех трех районов города определили точки сбора этих старых шин. Республиканским мусороперерабатывающим заводом будет производиться вывоз покрышек с точек сбора», - разъясняют в мэрии Улан-Удэ.
В Октябрьском районе с сегодняшнего дня будут работать несколько накопительных площадок. Они располагаются на улицах Братской, Пугачева, Павлова, Пищевой, Кольцова, Забайкальской, Мокрова, д. 37. «В четверг (по окончании акции) после 15 часов мусороперерабатывающий завод заберет покрышки», - говорят в муниципалитете.
Всех просят активно заняться выкапыванием имеющихся шин, что очистит многие места города от этого вида отходов.
В Советском районе действует пять площадок сбора шин – на ул. Кабанская, 53, Кундо, 18, Борсоева, 21, Пристанская, 4 и Пятницкого, 2. Шины надо складывать в районе контейнерных площадок. Вывоз шинных отходов состоится в среду в 15 часов.
В Железнодорожном районе действует больше всего площадок – 18. Они находятся на улицах Чкалова, Антонова, Октябрьская, Комсомольская, Чертенкова, Хоца Намсараева, Моховая, Третьякова, Гвардейская, Юннатов, Цивилева, Пушкина, Гагарина, у лестницы ДК «Рассвет». На некоторых улицах будет две площадки. Вывоз будет сделан два раза – во вторник и в пятницу (после 15 часов).
Старые шины в столице Бурятии и в сельских районах республики используются, в основном, в качестве ограждения и при озеленении. Вместо приличного деревянного или металлического ограждения просто вкапывают старые автошины (т. е. отходы).
Федеральное законодательство не предусматривает такое использование данного вида отходов. Не так давно «Номер один» поднимал эту многолетнюю проблему. Радует, что власти, наконец-то, за нее взялись.
«Использование отходов - отработанных автомобильных шин - для целей благоустройства законодательством РФ не предусмотрено. Кроме того, в связи с отнесением отработанных автомобильных шин к отходам IV класса опасности нахождение их на земле создает угрозу причинения вреда окружающей природной среде, санитарно-эпидемиологическому благополучию населения», - говорила тогда руководитель Бурприроднадзора Марина Дамдинова.
Будут ли наказаны «управляшки», граждане, которые сейчас не ликвидируют шины в зоне своей ответственности? В комитете городского хозяйства обещают проработать этот вопрос.
Будет надеяться, что лестницу из старых шин, «заборы» из шин, клумбы из них и другие нелепости уберут с территории города. От себя укажем еще одно место, где вкопаны шины. Это место напротив входа в травмпункт в поликлинике №2 на остановке «Русский драматический театр». Вход расположен сзади здания поликлиники. Будем следить за судьбой этих нескольких шин. Выкопают ли их или они будут здесь еще тридцать лет?
Фото: «Номер один»
«Администрации всех трех районов города определили точки сбора этих старых шин. Республиканским мусороперерабатывающим заводом будет производиться вывоз покрышек с точек сбора», - разъясняют в мэрии Улан-Удэ.
В Октябрьском районе с сегодняшнего дня будут работать несколько накопительных площадок. Они располагаются на улицах Братской, Пугачева, Павлова, Пищевой, Кольцова, Забайкальской, Мокрова, д. 37. «В четверг (по окончании акции) после 15 часов мусороперерабатывающий завод заберет покрышки», - говорят в муниципалитете.
Всех просят активно заняться выкапыванием имеющихся шин, что очистит многие места города от этого вида отходов.
«Мы все знаем, что очень много их находится на территории детских садов. Это травмоопасно, неэкологично. Сейчас есть возможность бесплатной утилизации. Предлагаем управляющим организациям, жителям проявить инициативу, откопать и унести на предусмотренную площадку», - подчеркивают в Комитете городского хозяйства города.
В Советском районе действует пять площадок сбора шин – на ул. Кабанская, 53, Кундо, 18, Борсоева, 21, Пристанская, 4 и Пятницкого, 2. Шины надо складывать в районе контейнерных площадок. Вывоз шинных отходов состоится в среду в 15 часов.
В Железнодорожном районе действует больше всего площадок – 18. Они находятся на улицах Чкалова, Антонова, Октябрьская, Комсомольская, Чертенкова, Хоца Намсараева, Моховая, Третьякова, Гвардейская, Юннатов, Цивилева, Пушкина, Гагарина, у лестницы ДК «Рассвет». На некоторых улицах будет две площадки. Вывоз будет сделан два раза – во вторник и в пятницу (после 15 часов).
Старые шины в столице Бурятии и в сельских районах республики используются, в основном, в качестве ограждения и при озеленении. Вместо приличного деревянного или металлического ограждения просто вкапывают старые автошины (т. е. отходы).
Федеральное законодательство не предусматривает такое использование данного вида отходов. Не так давно «Номер один» поднимал эту многолетнюю проблему. Радует, что власти, наконец-то, за нее взялись.
«Использование отходов - отработанных автомобильных шин - для целей благоустройства законодательством РФ не предусмотрено. Кроме того, в связи с отнесением отработанных автомобильных шин к отходам IV класса опасности нахождение их на земле создает угрозу причинения вреда окружающей природной среде, санитарно-эпидемиологическому благополучию населения», - говорила тогда руководитель Бурприроднадзора Марина Дамдинова.
Одним из самых «выдающихся» примеров улан-удэнского «шинного градостроительства» является большая лестница. Она построена невдалеке от остановки «Рынок «Крестьянский». Невероятная в своем обшарпанном убожестве конструкция ведет от улицы вниз, к деревянным домам. Она сложена из множества больших черных шин. Резиновые изделия уложены друг на друга со смещением и выполняют роль ступенек.
Будут ли наказаны «управляшки», граждане, которые сейчас не ликвидируют шины в зоне своей ответственности? В комитете городского хозяйства обещают проработать этот вопрос.
Будет надеяться, что лестницу из старых шин, «заборы» из шин, клумбы из них и другие нелепости уберут с территории города. От себя укажем еще одно место, где вкопаны шины. Это место напротив входа в травмпункт в поликлинике №2 на остановке «Русский драматический театр». Вход расположен сзади здания поликлиники. Будем следить за судьбой этих нескольких шин. Выкопают ли их или они будут здесь еще тридцать лет?
Фото: «Номер один»
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