В Бурятии задержали жителя Улан-Удэ с полукилограммом марихуаны

В Бурятии сотрудники Улан-Удэнского линейного отдела МВД России на транспорте в рамках проведения профилактической операции «Мак-2022» на железнодорожном перегоне Медведчиково-Саянтуй задержали жителя республиканской столицы. У 24-летнего мужчины в дорожной сумке имелась находилась растительная масса с характерным запахом конопли.Злоумышленника доставили в линейный отдел полиции, где растительная масса была изъята, сообщили в.пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.По результатам экспертизы установлено, что растительная масса является марихуаной весом около 0,5 кг. Задержанный пояснил, что собрал наркотическое средство в Тарбагатайском районе республики для личного употребления, без цели сбыта.Возбуждено уголовное дело по частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере», санкция которой предполагает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.Фото: pixabay.com