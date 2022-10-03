Общество 03.10.2022 в 11:01

В Бурятии задержали жителя Улан-Удэ с полукилограммом марихуаны

Мужчине грозит максимальное наказание до 10 лет лишения свободы
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Текст: Номер один
В Бурятии задержали жителя Улан-Удэ с полукилограммом марихуаны
В Бурятии сотрудники Улан-Удэнского линейного отдела  МВД России на транспорте в рамках проведения профилактической операции «Мак-2022» на железнодорожном перегоне Медведчиково-Саянтуй задержали жителя республиканской столицы. У 24-летнего мужчины в дорожной сумке имелась находилась растительная масса с характерным запахом конопли.

Злоумышленника доставили в линейный отдел полиции, где растительная масса была изъята, сообщили в.пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управления  МВД России на транспорте.

По результатам экспертизы  установлено, что растительная масса является марихуаной весом около 0,5 кг. Задержанный пояснил, что собрал наркотическое средство в Тарбагатайском районе республики для личного употребления, без цели сбыта.

Возбуждено уголовное дело по  частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере», санкция которой предполагает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

Фото: pixabay.com
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