Общество 29.04.2023 в 16:19

В Бурятии администрация Северобайкальска поплатилась за покусанных собаками детей

Из бюджета города родители пяти пострадавших детей получат компенсацию морального вреда

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Текст: "Номер один"
В Бурятии администрация Северобайкальска поплатилась за покусанных собаками детей

В Северобайкальскую межрайонную природоохранную прокуратуру обратились родители пяти детей, которых в​ Северобайкальске покусали безнадзорные собаки.

Проверка прокуратуры показала, что собаки напали на детей в результате «ненадлежащего исполнения органом местного самоуправления полномочий по организации отлова животных без владельцев».

Природоохранный прокурор обратился в Северобайкальский городской суд с исковыми заявлениями в​ интересах пяти детей о взыскании в их пользу компенсации морального вреда.

Компенсацию взыскали с органов местного самоуправления. Чиновники пытались обжаловать решение в Верховном суде Бурятии, но приговор оспорить не смогли.


Фото: "Номер один"

 

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Северобайкальск администрация природоохранная прокуратура суд компенсация

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