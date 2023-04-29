В Бурятии администрация Северобайкальска поплатилась за покусанных собаками детей

В Северобайкальскую межрайонную природоохранную прокуратуру обратились родители пяти детей, которых в​ Северобайкальске покусали безнадзорные собаки.

Проверка прокуратуры показала, что собаки напали на детей в результате «ненадлежащего исполнения органом местного самоуправления полномочий по организации отлова животных без владельцев».

Природоохранный прокурор обратился в Северобайкальский городской суд с исковыми заявлениями в​ интересах пяти детей о взыскании в их пользу компенсации морального вреда.

Компенсацию взыскали с органов местного самоуправления. Чиновники пытались обжаловать решение в Верховном суде Бурятии, но приговор оспорить не смогли.





Фото: "Номер один"