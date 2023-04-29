В Бурятии администрация Северобайкальска поплатилась за покусанных собаками детей
Из бюджета города родители пяти пострадавших детей получат компенсацию морального вреда
В Северобайкальскую межрайонную природоохранную прокуратуру обратились родители пяти детей, которых в Северобайкальске покусали безнадзорные собаки.
Проверка прокуратуры показала, что собаки напали на детей в результате «ненадлежащего исполнения органом местного самоуправления полномочий по организации отлова животных без владельцев».
Природоохранный прокурор обратился в Северобайкальский городской суд с исковыми заявлениями в интересах пяти детей о взыскании в их пользу компенсации морального вреда.
Компенсацию взыскали с органов местного самоуправления. Чиновники пытались обжаловать решение в Верховном суде Бурятии, но приговор оспорить не смогли.
Фото: "Номер один"