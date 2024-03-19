Улан-удэнцам рассказали, как правильно подать жалобу

Для жителей столицы на сайте администрации Улан-Удэ работает удобный сервис, на нем можно оставить жалобу о проблемах в городе, на улице, в доме, в подьезде. Сервис очень эффективный, главное правильно заполнить все графы и приложить подтверждающие фото.

В сервисе «Активный горожанин» доступно 19 актуальных тем, касающихся жизни в городе: опасные объекты, неубранная территория, бездомные собаки, открытые люки, ямы на дорогах, проблемы со светофорами, проблемы с дорожными знаками, сброс мусора в неустановленных местах, проблемы с ливневой канализацией, проблемы с наружным освещением, нарушение правил перевозки пассажиров и многое другое.

К примеру, улан-удэнцы обратились через сервис «Активный горожанин» с просьбой очистить крыльцо магазина "Интерьер" от снега по ул. Ключевская, 40. Сотрудники Управления административного контроля администрации города тут же направили владельцам здания требование об устранении нарушения, они убрали снег.

- Если у Вас есть информация о проблемах города, требующих оперативного решения, просим оставить обращение через сайт «Активный горожанин» – так вы поможете ее решить, - сказали в администрации города.

Ссылка на сервис «Активный горожанин»:https://ag.u-ude.ru





Фото: Администрация г. Улан-Удэ