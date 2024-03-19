В Улан-Удэ вышли на линию 26 новых «Газель Сити»

В декабре прошлого года в столицу Бурятии прибыли 26 автобусов малого класса. Сегодня очасть из них перевозят пассажиров на трех возобновленных маршрутах и двух ранее действовавших.

Как рассказали в администрации города, два новых автобуса малого класса начали работу по восстановленному маршруту № 25 «мкрн Шишковка – мкрн Батарейка» по укороченной схеме. Ранее жители лишились маршрута №25 из-за ухода частного перевозчика в начале 2023 года.

Вторым возобновленным уже с 5 февраля маршрутом стал маршрут №51 «мкрн Восточный – ул. Терешковой». Также для жителей мкрн Сокол в конце февраля возобновили маршрут № 28. Помимо возобновления ранее маршрутов, новые «Газели Сити» за последний месяц вышли и на действующие, заменив автобусы среднего класса «ПАЗ». Такими являются маршруты №33А «мкрн Кирзавод – Мегатитан» и №26 «20а квартал - 148 квартал - кладбище «Южное», где ранее фиксировался низкий пассажиропоток. Маршруты №33А и №26 также включены в систему пересадочного тарифа.

Когда штат водителей в МУП «Городские маршруты» будет полностью укомплектован, в планах увеличить выпуск «Газелей Сити» по городским маршрутам, сообщили в Комитете по транспорту.



Фото: Администрация Улан-Удэ