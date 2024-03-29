Общество 29.03.2024 в 13:11

Во Фролихинском заказнике Бурятии обнаружили пушистого чудо-зверька

Зверек похож на милую плюшевую игрушку
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Во Фролихинском заказнике Бурятии обнаружили пушистого чудо-зверька

Сотрудники Фролихинского заказника (Северо-Байкальский р-н) Бурятии поделились интересным видео. На нем запечатлен один из жильцов заповедной территории, который встречается редко. Пушистый зверек называется летяга обыкновенная. Это красивая белка с очень большими черными глазами и летательной перепонкой, которая позволяет ей высоко прыгать.

- Утром обнаружили под лиственницей много сломленных веточек. Показалось странным: ночью ветра не было, накануне дорожки подметали. А потом увидели это плюшевое чудо. Обгрызает почки, – поделилась впечатлениями Вера Жукова, экскурсовод Фролихинского заказника.

Зверёк и правда похож на плюшевую игрушку. У него крохотные размеры: длина тела от 13 до 20 см, хвоста от 9 до 14 см, уха – от 1,5 до 2 см. Зимняя шубка у летяг серебристо-серого цвета, часто с резко выраженной рябью охристого или бурого тона. Брюшко белое с палевым налётом. Летом мех будет буровато-серого цвета.

Главная особенность этой необычной белки – наличие кожной складки между передними и задними лапами, которую называют летательная перепонка. Это своего рода костюм-крыло, с которым прыгают и летают спортсмены экстремалы.

С помощью летательной перепонки летяги способны словно скользить по воздуху. Как планеры они преодолевают довольно большие расстояния. Считается, что летяги могут пролететь до 100 м в длину. Они совершают прыжок с деревьев, при этом широко расставляя лапы в разные стороны, тем самым раскрывая и натягивая свою летательную перепонку.

Летяга встречается на территории Европы и Северной Азии, в России ее можно встретить в регионах Западной Сибири, в Прибайкалье, на Амуре, Сахалине, в Приморье.

 

Фото: скриншот видео

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