Общество 30.03.2024 в 09:00

В Улан-Удэ перекроют участок дороги по улице Ключевская

С 5 апреля по 8 мая там будут ремонтировать ливневку
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ перекроют участок дороги по улице Ключевская
В Улан-Удэ с 5 апреля по 8 мая будет перекрыт участок дороги по четной стороне по ул. Ключевская - от ул. Дарханской до ул. Фролова. Причина - проведение работ по устройству ливневой канализации в рамках ремонта автодороги, сообщили в мэрии.

Перекрытие дороги приведет к изменению схемы движения маршрутов № 2, 17, 21, 21А, 29, 51, 59, 70, 77, 82, 134, 135 в направлении Октябрьского района. Транспорт пустят в объезд через ул. Дарханская – ул. Жердева – ул. Фролова – далее по утвержденным схемам маршрутов.
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