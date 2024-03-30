В Улан-Удэ перекроют участок дороги по улице Ключевская

В Улан-Удэ с 5 апреля по 8 мая будет перекрыт участок дороги по четной стороне по ул. Ключевская - от ул. Дарханской до ул. Фролова. Причина - проведение работ по устройству ливневой канализации в рамках ремонта автодороги, сообщили в мэрии.Перекрытие дороги приведет к изменению схемы движения маршрутов № 2, 17, 21, 21А, 29, 51, 59, 70, 77, 82, 134, 135 в направлении Октябрьского района. Транспорт пустят в объезд через ул. Дарханская – ул. Жердева – ул. Фролова – далее по утвержденным схемам маршрутов.