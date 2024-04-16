Осужденная из Бурятии получила бесплатную путевку в Геленджик

Осужденная, состоящая на учете Иволгинского филиала уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по РБ, получила путевку в базовый санаторий им. М.В. Ломоносова в городе Геленджике.

- Ранее женщина, инвалид 3 группы, обратилась к нам с заявлением об оказании помощи в получении путевки на санаторно-курортное лечение. В ходе проделанной работы сотрудников инспекции при содействии представителей Социального фонда России в Иволгинском районе, женщине дали бесплатную путевку в санаторий на 24 дня для прохождения санаторно-курортного лечения и реабилитации, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

Фото: УФСИН России по РБ