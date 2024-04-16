В Бурятии жители одного из домов не смогли сменить управляющую компанию

Госстройжилнадзор республики отказал в смене управляющей компании (УК) жителям одного из домов в Улан-Удэ. Причиной стало отсутствие для этого законных оснований. Собственники должны были подтвердить факт плохой работы УК и не соблюдение договорных обязательств.

Напомним, раньше отказаться от услуг своей управляющей компании жители могли в любой момент. Достаточно было включить этот вопрос в повестку общего собрания собственников, принять совместное решение о расторжении договора и выбрать другую организацию или создать ТСЖ.

С осени 2023 года в Жилищный кодекс внесены изменения. Теперь сменить УК жильцы могут не чаще одного раза в год. При этом ограничительный период не действует для случаев, когда управляющая организация плохо выполняет свои обязательства по договору.

Закон оставил жителям возможность попрощаться с управляющей организацией раньше, чем через год, только в двух случаях:

1. Собственники решили изменить способ управления домом: создать товарищество собственников жилья или перейти на непосредственное управление многоквартирным домом.

2. Управляющая организация не выполняет условия договора.

По истечении года работы собственники могут провести собрание и выбрать другую управляющую организацию без объяснения причин.

- До внесения изменений в законодательство конкурирующие управляющие организации после завершения голосования вновь организовывали проведение нового собрания с более поздней датой. При этом Госстройжилнадзор часто получал заявления о том, что протоколы общих собраний фальсифицируются. Ограничительный период установлен для повышения внимательности и ответственности собственников при выборе и смене управляющей организации. Чтобы решения собраний были легитимными и не нарушали прав сторон, рекомендуем жителям и лицензиатам обратить внимание на регулярные разъяснения надзорного органа об изменениях в законодательстве, - рассказал руководитель Госстройжилнадзора Николай Павлюк.

Фото: «Номер Один»