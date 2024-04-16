В Иволгинском районе Бурятии жители «поймали с поличным» нелегальную свалку

Жители Иволгинского района обнаружили нелегальную свалку близ ДНТ «Дабатуй» за территорией, принадлежащей аэропорту «Байкал». Буквально полгода назад на этом месте было чисто, - сообщают представители Народного фронта республики.

На всеобщее обозрение были выброшены конфиденциальные рабочие документы с персональными данными сотрудника надзорного ведомства. Всё датировано 2021-2022 годами.

«Такие бумаги должно утилизировать само ведомство, а не публично замусоривать округу», - возмущаются местные жители.

Народный фронт обратился в прокуратуру, с просьбой определить виновное ведомство и оценить ущерб окружающей среде. Также обязать ответственных лиц убрать «следы преступления».

Фото: скриншот видео в соц. сети «Народного фронта РБ»