Общество 16.04.2024 в 11:14

Жители Бурятии могут принять участие в туристической премии «Маршрут построен»

Для участия нужно представить свой проект
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жители Бурятии могут принять участие в туристической премии «Маршрут построен»

В России продолжается прием заявок на участие в Национальной туристической премии «Маршрут построен 2023-2024». На конкурс можно подать самые интересные, яркие и необычные туристские маршруты.

- В этот раз вероятность стать лучшими из лучших значительно возрастает, потому что увеличено количество номинаций. Если во втором сезоне их было 11, то в третьем — 19. Все номинации премии в полной мере охватывают существующие современные тренды туризма в России и дают возможность для участия широкому сегменту туристского рынка, - говорят организаторы премии.

Конкурс проводится по 19 номинациям. Это, к примеру, проекты в номинациях - автотуризм, гастротуризм, промышленный туризм, агротуризм, экотуризм, семейный туризм, номинации «лучший по итогам года» – отель, хостел, туроператор, событие, онлайн-сервис, трэвел-блогер и многие другие.

Номинанты премии - это обычные люди, ведущие блоги о путешествиях, предприятия, учреждения культуры, проекты, туристические бренды - все, кто делает путешествие по России интереснее и комфортнее.

Выбор победителей проводится народным голосованием, в котором читатели сайта KP.RU и газеты «Комсомольская правда», слушатели Радио «КП» будут голосовать за номинантов, затем компетентное жури выберет победителей из числа финалистов.

Подать заявку на участие можно до 26 апреля.

Условия заявок можно найти на сайте Премии «Маршрут построен 2023-2024».

«Маршрут построен»- это национальная туристическая премия медиагруппы «Комсомольская правда», проводится при поддержке национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».


Фото: Номер один

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