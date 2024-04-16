Общество 16.04.2024 в 11:26
Республиканский роддом поделился счастливой статистикой родов
За прошедшую неделю на свет появилось больше девочек, чем мальчиков
Текст: Елена Патрикеева
На прошлой неделе (с 8 по 14 апреля) в республиканском перинатальном центре на свет появилось 94 малыша. Из них 45 мальчиков и 49 девочек.
Своим появлением родителей порадовала одна двойня.
Самый крупный новорожденный мальчик-богатырь родился весом 4400 грамм и ростом 55 см. Самый маленький крошка - весом 1900 грамм и ростом 46 см.
В роддоме отметили, что пик родов пришелся на 12 апреля. Всего в этот день родилось 19 детей: 11 мальчиков и 8 девочек.
Фото: «Номер Один»
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