Общество 16.04.2024 в 11:26

Республиканский роддом поделился счастливой статистикой родов

За прошедшую неделю на свет появилось больше девочек, чем мальчиков
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Текст: Елена Патрикеева
Республиканский роддом поделился счастливой статистикой родов

На прошлой неделе (с 8 по 14 апреля) в республиканском перинатальном центре на свет появилось 94 малыша. Из них 45 мальчиков и 49 девочек.

Своим появлением родителей порадовала одна двойня.

Самый крупный новорожденный мальчик-богатырь родился весом 4400 грамм и ростом 55 см. Самый маленький крошка - весом 1900 грамм и ростом 46 см.

В роддоме отметили, что пик родов пришелся на 12 апреля. Всего в этот день родилось 19 детей: 11 мальчиков и 8 девочек.

Фото: «Номер Один»

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ЗУРХАЙ
с 10 по 16 апреля

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