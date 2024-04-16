Мэрия Улан-Удэ: паводковая ситуация остается сложной

В выходные в СНТ «Академия», который находится между рекой и железной дорогой, было затоплено 35 участков. Вода выше пола поднялась в двух домах. Ситуацию осложняет то, что в СНТ нет нормальной дороги. Автомобили проезжают через узкое техническое пространство под железной дорогой.





В Улан-Удэ этой ночью из-за затора льда на Селенге вода пришла в микрорайон Мостовой. Здесь затопило один дом. Накануне мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков выезжал на место, чтобы оценить ситуацию лично.– Вчера, чтобы ослабить затор льда силами 36-й армии и МЧС произвели взрывные работы на Селенге. Силами администрации районов и волонтеров оказываем необходимую помощь людям. Как уровень воды упадет, будем помогать жителям откачивать воду и просушивать помещения, – сказал мэра Улан-Удэ Игорь Шутенков после обхода подтопленных домов.Сейчас спасатели помогают жителям поднять вещи в затопленном доме в мкрн Мостовой. Сотрудники администрации Железнодорожного района обходят участки, проводят информирование горожан. На месте продолжают дежурить спасатели МКУ «Безопасный город».– Более 50 лет такого паводка не было. Семья у меня многодетная с маленькими детьми. Они уехали в город, но мы остальные здесь. Спасатели у нас дежурят круглосуточно, помогали поднять у нас вещи. Надеемся, что работы по льду помогут нам, – рассказала председатель СНТ «Академия» Вера Худякова.Ранее ледорезные работы для уменьшения образования заторных явлений были проведены ниже по течению.– Ситуацию мониторим. Мы обследуем всю береговую линию, где идет подтопление. Улучшение ситуации зависит от погодных условий, от разрушений льда ниже по течению, – сказал зампредседателя Комитета по ГО ЧС и общественной безопасности администрации Улан-Удэ Дмитрий Федоров.Напомним, в субботу в Улан-Удэ введен режим повышенной готовности на территории СНТ «Академия» и мкрн Мостовой.Фото: мэрия Улан-Удэ