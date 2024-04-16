Общество 16.04.2024 в 11:54
Мэрия Улан-Удэ: паводковая ситуация остается сложной
Пострадавшим от подтопления людям помогают администрации районов и волонтеры
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ этой ночью из-за затора льда на Селенге вода пришла в микрорайон Мостовой. Здесь затопило один дом. Накануне мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков выезжал на место, чтобы оценить ситуацию лично.
– Вчера, чтобы ослабить затор льда силами 36-й армии и МЧС произвели взрывные работы на Селенге. Силами администрации районов и волонтеров оказываем необходимую помощь людям. Как уровень воды упадет, будем помогать жителям откачивать воду и просушивать помещения, – сказал мэра Улан-Удэ Игорь Шутенков после обхода подтопленных домов.
Сейчас спасатели помогают жителям поднять вещи в затопленном доме в мкрн Мостовой. Сотрудники администрации Железнодорожного района обходят участки, проводят информирование горожан. На месте продолжают дежурить спасатели МКУ «Безопасный город».
– Более 50 лет такого паводка не было. Семья у меня многодетная с маленькими детьми. Они уехали в город, но мы остальные здесь. Спасатели у нас дежурят круглосуточно, помогали поднять у нас вещи. Надеемся, что работы по льду помогут нам, – рассказала председатель СНТ «Академия» Вера Худякова.
Ранее ледорезные работы для уменьшения образования заторных явлений были проведены ниже по течению.
– Ситуацию мониторим. Мы обследуем всю береговую линию, где идет подтопление. Улучшение ситуации зависит от погодных условий, от разрушений льда ниже по течению, – сказал зампредседателя Комитета по ГО ЧС и общественной безопасности администрации Улан-Удэ Дмитрий Федоров.
Напомним, в субботу в Улан-Удэ введен режим повышенной готовности на территории СНТ «Академия» и мкрн Мостовой.
Фото: мэрия Улан-Удэ
– Вчера, чтобы ослабить затор льда силами 36-й армии и МЧС произвели взрывные работы на Селенге. Силами администрации районов и волонтеров оказываем необходимую помощь людям. Как уровень воды упадет, будем помогать жителям откачивать воду и просушивать помещения, – сказал мэра Улан-Удэ Игорь Шутенков после обхода подтопленных домов.
Сейчас спасатели помогают жителям поднять вещи в затопленном доме в мкрн Мостовой. Сотрудники администрации Железнодорожного района обходят участки, проводят информирование горожан. На месте продолжают дежурить спасатели МКУ «Безопасный город».
В выходные в СНТ «Академия», который находится между рекой и железной дорогой, было затоплено 35 участков. Вода выше пола поднялась в двух домах. Ситуацию осложняет то, что в СНТ нет нормальной дороги. Автомобили проезжают через узкое техническое пространство под железной дорогой.
– Более 50 лет такого паводка не было. Семья у меня многодетная с маленькими детьми. Они уехали в город, но мы остальные здесь. Спасатели у нас дежурят круглосуточно, помогали поднять у нас вещи. Надеемся, что работы по льду помогут нам, – рассказала председатель СНТ «Академия» Вера Худякова.
Ранее ледорезные работы для уменьшения образования заторных явлений были проведены ниже по течению.
– Ситуацию мониторим. Мы обследуем всю береговую линию, где идет подтопление. Улучшение ситуации зависит от погодных условий, от разрушений льда ниже по течению, – сказал зампредседателя Комитета по ГО ЧС и общественной безопасности администрации Улан-Удэ Дмитрий Федоров.
Напомним, в субботу в Улан-Удэ введен режим повышенной готовности на территории СНТ «Академия» и мкрн Мостовой.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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