Власти Улан-Удэ напомнили о штрафах за самовольную подрезку деревьев

В этом году в Улан-Удэ на проспекте Победы индивидуальный предприниматель без уведомления Комитета городского хозяйства самовольно подрезал пять деревьев. По итогам выезда сотрудников Управления административного контроля КГХ факт подрезки подтвердился. Сейчас собран материал для привлечения бизнесмена к административной ответственности.– Согласно Порядку проведения обрезки зеленых насаждений на территории Улан-Удэ, утвержденному в декабре 2021 года, уведомление о подрезке деревьев должно быть подано строго за пять дней до начала предполагаемых работ. Их подают собственники или арендаторы земельных участков. Это могут быть управляющие компании, ТСЖ, юридические и физические лица, предприниматели, – рассказала начальник отдела природопользования и охраны окружающей среды Комитета городского хозяйства Ольга Очирова.В уведомлении должны быть указаны древесная порода (род, вид), жизненная форма (дерево, кустарник), высота до обрезки. А также вид обрезки (санитарная, омолаживающая, формовочная), степень обрезки в процентах, высота дерева или кустарника после обрезки, количество, адрес.«За несвоевременное информирование городских служб предусмотрена административная ответственность для граждан в размере от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц - от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц – от 25 до 50 тысяч рублей», - предупреждают в мэрии.Сама подрезка должна производиться в строгом соответствии с требованиями приказа Госстроя РФ «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации».В случае подозрения на несоблюдение стандартов подрезки горожане могут обратится в Управление административного контроля Комитета городского хозяйства по тел.: 37-72-52 или в отдел природопользования и охраны окружающей среды комитета по тел.: 23-39-15.Фото: мэрия Улан-Удэ