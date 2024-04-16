В Бурятии начался отбор детей в Школу креативных индустрий «Байкал АРТ»

С 15 апреля в Бурятии начался набор в Школу креативных индустрий «Байкал АРТ», который пройдет в два этапа и завершится 15 мая. Основная цель деятельности Школы – раскрытие креативного потенциала у детей, развитие творческого мышления обучающихся, популяризация и развитие профессий, специальностей и направлений подготовки в сфере креативных индустрий.

- Образовательные программы ШКИ рассчитаны на детей подросткового возраста от 12 до 17 лет. В каждую студию отбор проходят 20 человек (10 учащихся в 1 смену и 10 человек во 2 смену). Обучение длится 2 года, после завершения которого выдается свидетельство о получении дополнительного школьного образования по выбранной специальности (анимация, фото-видео производство, звукорежиссура и современная электронная музыка, театральная мастерская). Все студийцы учатся на бюджетной основе, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

В настоящее время в ШКИ работает пять высокотехнологичных студий с самым современным специализированным оборудованием и программным обеспечением: студия анимации и 3D графики; студия дизайна; студия фото - и видеопроизводства; студия звукорежиссуры и современной электронной музыки;студия театрального мастерства.

Отбор проходит в 2 этапа:

1 этап- заполнение анкеты (с 15 апреля -30 апреля)

2 этап- собеседование с преподавателем (1 мая-15 мая). При собеседовании заполняется рейтинг лист, на основании набранных баллов идет зачисление на обучение.

Рейтинг лист оценивается по различным критериям, в которых учащийся предоставляет данные о своих компетенциях (грамоты, награды, рисунки, видео, фото, анимационные проекты).

3 этап- зачисление (16 мая)

Результаты будут опубликованы на сайте колледжа искусств им.П.И.Чайковского и в соц.сетях ШКИ «Байкал АРТ» в телеграм канале и ВК.

Адрес ШКИ «Байкал АРТ»: г.Улан-Удэ, ул.Пушкина, 17 (2 этаж), тел. для информации: 8(9021) 610-588.

Ссылки для заполнения анкеты в социальных сетях школы: https://t.me/BaikalArt_shki, https://vk.com/baikalartsci

Фото: правительство Бурятии