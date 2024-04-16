В Бурятии прощаются с мобилизованным военным

Сегодня в селе Дэбэн прощаются с Александром Голиковым. Он был признан в рамках частичной мобилизации и пропал без вести летом прошлого года. Только недавно выяснилось, что он погиб.Как сообщил вайбер-чат «Бичура-инфо.24/7», Александр Голиков родился 10 марта 1988 года в селе Подгорное. Учился в Топкинской средней школе, закончил 9 классов. После школы поступил в БРТСиПТ в Кяхте. Получил профессию механик.После обучения в 2008 году ушёл служить в армию. Проходил срочную службу в Чите. После службы проживал в селе Дэбэн.В сентябре 2022 года Александра Голикова призвали в рамках частичной мобилизации. 17 июня 2023 года он пропал без вести. Недавно выяснилось, что военнослужащий погиб на поле боя.Александр Голиков награждён орденом Мужества посмертно.Фото: «Бичура-инфо.24/7»