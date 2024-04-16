В мэрии напомнили об акции «Город без покрышек»

В Улан-Удэ с 16 по 25 апреля проходит ежегодная акция «Город без покрышек». Она проводится совместно с АО «Республиканский мусороперерабатывающий завод».

В трех районах города определены временные места для сбора автомобильных покрышек:

В Советском районе прием покрышек будет осуществляться с 16 по 18 апреля 2024 года по адресам: ул. Иркутская, 45/1 возле шиномонтажки; ул. Воровского, 32.

В Железнодорожном районе с 16 по 18 апреля 2024 года по адресам: ул. Октябрьская, 20; ул. Рылеева, 5; ул. Путейская, 5; ул. Комарова, 119г; пр. Автомобилистов, 5; ул. Бабушкина, 190а; ул. Кабанская, 54в; ул. Борсоева, 109, корп. 8.

В Октябрьском районе с 23 по 25 апреля 2024 года по адресам: ул. Братская, 2а; ул. Пугачева, 53а/1, вблизи ул. Павлова, 29; между ул. Пищевая, 6 и АЗС «Роснефть» по ул. Кольцова, 1а; напротив мотосалона «Движуха», ул. Бабушкина, 208; пустырь вблизи ул. Мокрова, 37.

Для жителей, которые не успевают принести покрышки в указанные даты, рассказали о пунктах сбора, работающих на постоянной основе. Они находятся по адресам: ул. Комарова, 119г, пр. Автомобилистов, 5, ул. Бабушкина, 190а, ул. Кабанская, 54в, ул. Борсоева, 109 (корп.8).

Отработанные автомобильные шины отнесены к отходам IV - III класса опасности и подлежат утилизации. Шины не только портят внешний облик города, но и пожароопасны, - отметили в Комитете городского хозяйства.

Напомним, в дальнейшем покрышки станут сырьем для производства безопасного и долговечного резинового покрытия и плитки.

Фото: "Номер Один"