Общество 16.04.2024 в 13:39

Жителям Бурятии напомнили о пропусках на фестиваль «Мунку-Сардык»

Фестиваль традиционно проходит с конца апреля по начало мая
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Жителям Бурятии напомнили о пропусках на фестиваль «Мунку-Сардык»

Ежегодно в период с конца апреля по начало мая в Окинском районе Бурятии проводится всероссийский горно-спортивный фестиваль «Мунку-Сардык» (возрастное ограничение 6+). В этом году фестиваль пройдет с 28 апреля по 1 мая.

Подробно узнать о программе фестиваля можно на сайте федерации экстремальных видов спорта РБ.

- В связи с тем, что по склонам и вершине горы Мунку-Сардык проходит российско-монгольская граница, пропуск в пограничную зону осуществляется по документам, удостоверяющим личность и индивидуальным или коллективным пропускам. Заявления для оформления пропуска в пограничную зону нужно подать заблаговременно, - напомнили в пограничном управлении ФСБ России по Республике Бурятия.

Срок рассмотрения заявления для российских граждан составляет не более 15-ти рабочих дней, для иностранных граждан и лиц без гражданства не более 30-ти дней.

Заявление на получение пропуска в пограничную зону подается одним из удобных способов: путем направления заявления на электронную почту pu.buryatia@fsb.ru (ознакомиться с графиком приема заявителей, а также скачать бланк заявления на получение пропуска можно на сайте www.fsb.ru); путем личного обращения в Пограничное управление, расположенное по адресу: г. Улан-Удэ, 140 микрорайон, д. 1.

Получить консультацию по вопросам предоставления данной государственной услуги можно обратившись по телефону: 8 (3012) 45-10-46.


Фото: ru.freepik.com

Все новости

На выставке «Россия» расскажут о буддизме и феномене Хамбо Ламы Этигэлова
16.04.2024 в 14:25
Жителям Бурятии напомнили о пропусках на фестиваль «Мунку-Сардык»
16.04.2024 в 13:39
В МВД России рассказали о фейковом банковском приложении
16.04.2024 в 13:33
В мэрии напомнили об акции «Город без покрышек»
16.04.2024 в 13:23
Жителей Бурятии призывают подать налоговые декларации
16.04.2024 в 12:50
В Бурятии прощаются с мобилизованным военным
16.04.2024 в 12:46
В Бурятии хормейстер стал лауреатом стипендии правительства России
16.04.2024 в 12:38
В Бурятии начался отбор детей в Школу креативных индустрий «Байкал АРТ»
16.04.2024 в 12:32
Власти Улан-Удэ напомнили о штрафах за самовольную подрезку деревьев
16.04.2024 в 12:15
Четверо жителей Улан-Удэ не захотели пройти досмотр на железнодорожном вокзале
16.04.2024 в 11:59
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 апреля

Читайте также
На выставке «Россия» расскажут о буддизме и феномене Хамбо Ламы Этигэлова
Также посетителей научат играть на ятаге и морин хууре
16.04.2024 в 14:25
В МВД России рассказали о фейковом банковском приложении
Приложения стоит бояться обладателям айфонов
16.04.2024 в 13:33
В мэрии напомнили об акции «Город без покрышек»
Акция стала традиционной в дни сезонных месячников чистоты
16.04.2024 в 13:23
В Бурятии прощаются с мобилизованным военным
Александр Голиков пропал без вести летом прошлого года
16.04.2024 в 12:46
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru