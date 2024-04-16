Жителям Бурятии напомнили о пропусках на фестиваль «Мунку-Сардык»

Ежегодно в период с конца апреля по начало мая в Окинском районе Бурятии проводится всероссийский горно-спортивный фестиваль «Мунку-Сардык» (возрастное ограничение 6+). В этом году фестиваль пройдет с 28 апреля по 1 мая.

Подробно узнать о программе фестиваля можно на сайте федерации экстремальных видов спорта РБ.

- В связи с тем, что по склонам и вершине горы Мунку-Сардык проходит российско-монгольская граница, пропуск в пограничную зону осуществляется по документам, удостоверяющим личность и индивидуальным или коллективным пропускам. Заявления для оформления пропуска в пограничную зону нужно подать заблаговременно, - напомнили в пограничном управлении ФСБ России по Республике Бурятия.

Срок рассмотрения заявления для российских граждан составляет не более 15-ти рабочих дней, для иностранных граждан и лиц без гражданства не более 30-ти дней.

Заявление на получение пропуска в пограничную зону подается одним из удобных способов: путем направления заявления на электронную почту pu.buryatia@fsb.ru (ознакомиться с графиком приема заявителей, а также скачать бланк заявления на получение пропуска можно на сайте www.fsb.ru); путем личного обращения в Пограничное управление, расположенное по адресу: г. Улан-Удэ, 140 микрорайон, д. 1.

Получить консультацию по вопросам предоставления данной государственной услуги можно обратившись по телефону: 8 (3012) 45-10-46.





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