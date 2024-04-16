Общество 16.04.2024 в 14:25

На выставке «Россия» расскажут о буддизме и феномене Хамбо Ламы Этигэлова

Также посетителей научат играть на ятаге и морин хууре
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Текст: Андрей Константинов
На выставке «Россия» расскажут о буддизме и феномене Хамбо Ламы Этигэлова
16-21 апреля в Москве жителям страны расскажут о буддизме и покажут фильм «Феномен Этигэлова. Загадка бурятского ламы». Мероприятия пройдут на стенде Бурятии в рамках выставки-форума «Россия», а также в музее кино ВДНХ.

Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, буддийскую неделю на стенде Бурятии откроет мастер-класс «Собери фигурку Туншэ» («Четверо дружных»). Мастер-классы по игре на ятаге и морин хууре проведут преподаватели Гусиноозёрской детской школы искусств Арюна Джабаева и Сойжина Раднаева. Соучредитель туроператора «Сакральная Бурятия» Лилия Ошорова расскажет и покажет, как работать со стрессом с помощью йоги.

– Работа на выставке – интересный опыт для нас. Ожидается большой поток гостей. Все люди разные, разных возрастов и национальностей, в этом и прелесть – такая мощная и объединяющая сила выставки. Надеемся, что искусство нашей земли вызовет большой интерес у посетителей, и они с удовольствием подключатся к нашим мастер-классам, – отметила директор Гусиноозерской детской школы искусств Инесса Амарзаяа.

Документальный фильм «Феномен Этигэлова. Загадка бурятского ламы» режиссера Елены Демидовой был снят на средства президентского гранта в 2018 году и стал лауреатом нескольких кинофестивалей. На сегодня он остается наиболее полным на эту тему. Показ пройдет 18 апреля в Музее кино ВДНХ.

- Этот будет первый раз, когда фильм пройдет без ушедшей от нас в январе 2024 года режиссёра Елены Демидовой. По окончании показа мы с продюсером фильма Ниной Кочеляевой ответим на вопросы зрителей, как связанные со съёмками фильма, так и о феномене Этигэлова. Это не просто российский феномен, российское буддийское чудо, как его иногда называют, это – буддийский феномен мирового масштаба: им интересуются и едут на поклонение люди со всего мира. В прошлом году во время Первого международного буддийского форума, в котором приняли участие представители 14 стран, один день форума прошёл в Иволгинском дацане. И начался он именно с молебна участников во Дворце Хамбо Ламы Этигэлова, – рассказала руководитель службы информации и связей с общественностью Иволгинского дацана Алла Намсараева.

Международная выставка-форум «Россия» стала самым масштабным мероприятием в стране в последние десятилетия. Она объединила представителей всех религий, всех регионов, показывает многообразие России. До 8 июля 2024 года гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставка проходит по указу президента России с 4 ноября 2023 года.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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