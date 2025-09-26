В Бурятии не в восторге от увеличения утильсбора на автомобили свыше 160 л.с.

Жители северных районов Бурятии высказались против многократного увеличения утилизационного сбора на автомобили свыше 160 л. с., что фактически означает экономический запрет на их ввоз.

По их словам, альтернативы старым японским «крузакам», чтобы осваивать новые месторождения, заниматься туризмом и сельским хозяйством, нет, поскольку российские внедорожники не пользуются спросом из-за меньшего ресурса и двигателя, и рам. В итоге 20-летние «крузаки» подорожают с сегодняшних 2 млн рублей до 5 млн, что сделает их покупку бессмысленной, а транспортную доступность в отдаленных районах еще более сложной.



Автомобилисты против



Напомним, что подержанные автомобили с 1 ноября могут значительно подорожать, причем в особенно сложной ситуации оказываются сельчане. Так, с ноября в России правительство РФ запланировало многократное увеличение утильсбора, а деньги от него отправить АвтоВАЗу, чья продукция не пользуется высоким спросом.

Под повышение попадут ДВС-авто, электромобили и гибриды мощностью свыше 160 л. с. из-за увеличения налога на ввоз автомобилей, названного «утильсбором». Некоторые - в несколько раз. Автомобилисты Бурятии бросились скупать машины в Японии и Южной Корее, пока они не стали еще дороже. На паромах и растаможке гигантские очереди.

Между тем в Бурятии автомобилисты жестко высказываются в соцсетях против очередного этапа облегчения их карманов при покупке подержанных машин и активно выражают протест. В интернете распространяется информация о федеральном проекте повышения утилизационного сбора вместе со ссылкой на правительственный портал, где можно оставить свое мнение. Пока соотношение такое: за поддержку повышения налога для автомобилистов высказалось 75 человек, против - 30 296 человек.

Однако жители Бурятии отмечают, что сайт долго грузится или не работает целыми днями. Это можно объяснить отечественным продуктом, который нередко «виснет». Также, возможно, ресурс просто не справляется с наплывом. Поскольку многие автомобилисты хотят сказать немало «теплых слов» в адрес разработчиков законопроекта и АвтоВАЗа, куда уйдет значительная часть денег, которые мы заплатим за так называемый утильсбор.



Между тем российский автопарк стареет ускоренными темпами. Более двух третей автотранспортных средств в России в 2025 году оказались старше десяти лет - 72,8% (40,1 млн единиц). Такие данные приводятся в документе правительства РФ, с которым ознакомился ТАСС. В Бурятии же ситуация еще сложнее - средний возраст автомобиля в 2023 году составил 20 лет. И даже такие почтенные машины, на которых в Японии никто не ездит, в Бурятии окажутся недоступными для покупателей.

В 2015 году, по данным аналитического агентства «Автостат», доля легковых автомобилей старше десяти лет в стране составляла около 48%.

Ни проехать ни пройти



- Для жителей сельских, особенно северных районов, покупка внедорожника это не роскошь, а необходимость. 160 л. с. просто нет таких внедорожников, минимум 200 - 220 л. с. необходимо, чтобы ездить у нас по бездорожью. Дорог то нет. Летом еще можно проехать в лес на машинах с низкой посадкой. А в другое время года только на проходимых и с высокой посадкой, - говорит предприниматель из с. Турка Алексей Башаров.

По словам Башарова, если раньше сельчане могли еще использовать такие автомобили, как «буханка» (УАЗ), то «теперь металл, который нужен для изготовления кузова, стал гораздо тоньше, «и рамы не выдерживают наших нагрузок и дорог». А двигатель уазика после 100 тыс. пробега проще поменять на новый. Ресурс несопоставим с японским.

- На моем подержанном «Лексусе» 400 тыс. километров пробега, и никаких проблем не наблюдается, - говорит он. По его словам, 20-летние «Крузаки» и «Лексусы» и так поднялись в цене почти в два раза за последние три года, а сейчас их стоимость будет просто неподъёмной для людей - до 5 млн рублей.

Многие автомобилисты согласны с этой позицией.



- Мощным японским и корейским внедорожникам нет альтернативы, у нас практически не производятся джипы мощностью 160 л. с., а в том, что китайские автоконцерны быстро развернут производство в России, я сомневаюсь, - говорит улан-удэнский автомобильный эксперт Денис Рженев.

Заградительные пошлины уже вызвали небывалый ажиотаж. Народ пытается заказать внедорожники до повышения цен. Но время уходит.

- С прошлой недели мы перестали брать заказы на санкционные автомобили из Японии, подпадающие под новый утильсбор, потому что нет времени. Из Китая и Кореи еще будем брать, но лишь в течение нескольких дней. Потому что не хотим рисковать. Спрос вырос, огромные объемы выкупаются в Корее и Китае, весь этот объем будет скоро стоять на границе, и есть опасения, что таможенные органы не успеют обработать его до повышения утильсбора, - полагает директор улан-удэнской компании «АВТО БП» Дмитрий Парамонов.

В России внедорожник - это жизненная необходимость, особенно для Дальнего Востока, отмечают эксперты. Они же утверждают, что повышение с 1 ноября утилизационного сбора для Дальнего Востока необходимо отложить.