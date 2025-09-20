Общество 20.09.2025 в 17:46

Жители Бурятии высказываются против увеличения утилизационного на автомобили свыше 160 л.с.

Популярные подержанные игромании при ввозе с 1 ноября могут значительно подорожать
Текст: Иван Иванов
С 1 ноября в России могут многократно подорожать популярные ДВС-авто, электромобили и гибриды мощностью свыше 160 л.с. из-за увеличения налога на ввоз автомобилей, названного «утильсбором». Некоторые кратно. Автомобилисты Бурятии бросились скупать машины в Японии и Южной Корее, пока они не стали ещё дороже. На паромах и растаможке гигантские очереди.

Между тем в Бурятии автомобилисты высказываются в соцсетях жестко против очередного этапа облегчения их карманов при покупке подержанных машин.

Так в сетях распространяется проект по повышению налога. А также ресурс, где можно высказать своё мнение. Он опубликован для общественного обсуждения на правительственном портале инициатив.

По состоянию на 15 сентября в поддержку повышения налога для автомобилистов высказалось — 75 человек, против - 30 296 человек.

Там можно поставить эмодзи или написать в разделе «Ваши предложения».

Однако жители Бурятии отмечают, что сайт может долго грузиться или не работать целыми днями. Это можно объяснить отечественным продуктом, который нередко «виснет». Также возможно, что ресурс просто не справляется с наплывом. Поскольку многие автомобилисты хотят сказать немало тёплых слов в адрес разработчиков законопроекта и АвтоВАЗа, куда уйдёт значительная часть денег, которые мы заплатим за так называемый «утильсбор».

Фото: «Номер один»

Жители Бурятии высказываются против увеличения утилизационного на автомобили свыше 160 л.с.
20.09.2025 в 17:46
