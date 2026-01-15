Общество 15.01.2026 в 11:57
Заместитель руководителя Роскачества: «Россиянам продавали БАДы с наркотиками»
На рынке биологических добавок оказалось колоссальное количество нарушений
Текст: КП-Новосибирск
Современный потребитель способен найти чуть ли не любой товар - будь то бытовая техника, продукт питания, или что-то иное. Однако не всегда удовлетворяет качество. Либо иначе: покупатель даже не знает, что продавец его обманул. В Новосибирске недавно побывала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева. Корреспондент КП-Новосибирск обсудил с ней положение дел на потребительском рынке.
- Елена Александровна, как можно охарактеризовать современное потребление и качество продуктов питания в России?
- Прежде всего, меняется структура продуктов питания в российском ритейле. Растет тренд на здоровый образ жизни, а с ним - на функциональную продукцию (то есть полезные продукты - примечание автора). Становится популярней продукция фермерская, которая тоже воспринимается потребителем как более полезная. А еще продукция, которая раньше называлась кулинарией - продукция, готовая к употреблению, та, которая сокращает время для приготовления. Мы делаем упор на этом сегменте, а также на той продукции, которая реализуется посредством доставки, потому что в нашей потребительской корзине все большую долю занимает маркетплейс, - рассказала КП-Новосибирск Елена Саратцева.
- Поделитесь какими-то положительными наблюдениями в части качества?
- Из позитивных трендов - результаты исследований мёда. В 2025 году, а это первый год, начиная с которого мед можно выпускать только по ГОСТу, сократилось количество фальсификата, то есть разбавления мёда сахарным сиропом, на 50%. ГОСТированию дало очень позитивный эффект.
- А какие исследования в последнее время выявили наиболее вопиющие нарушения качества в каком бы то ни было сегменте товаров и услуг?
- Одна из наших регулярных тем - исследования в сегменте биологически активных добавок. Просматриваются четыре типа нарушений. Первое — реализация под видом БАДа обычной пищевой продукции, обычных пищевых добавок. То есть в карточке товара, например, пишут, что это БАД, а на самом деле продукт регистрации в качестве БАДа не имеет. Или могут создавать упаковку как БАДу, но на самом деле это - пищевая продукция.
Второе нарушение - более серьезное. Это когда зарегистрированная как БАД продукция в соответствии с действующим законодательством является лекарственным средством.
Если по нарушениям первого типа мы выявили 60 тысяч карточек, то в отдельных случаях – их несколько десятков - в карточках продуктов указано содержание наркотических веществ. Это уже состав уголовного преступления, информация направлена в правоохранительные органы.
И, наконец, вместе с органом, который регистрирует биологические активные добавки, мы провели исследование содержания действующих веществ. В половине исследованных БАДов содержание действующего вещества не соответствовало заявленному.
- По поводу первой категории… Для чего производителям называть БАДом продукт, который им не является?
- Это маркетинговый ход. Вы делаете красивую упаковку, реализуете продукцию еще с использованием, например, сетевой розницы, маркетинга, сарафанного радио… И это прекрасно работает.
Потребители говорят, что им напрямую поступают рекламные сообщения, например, о том, что БАДы ввозятся какими-то полулегальными путями, потому что это позволяет держать низкую цену. Якобы эта добавка работает. При этом никаких доказанных эффектов, справок не предъявляют. Много случаев, когда пенсионеру продают совершенно непонятные продукты на несколько сотен тысяч рублей.
- Елена Александровна, контролирующие органы реагируют на результаты ваших исследований?
- В соответствии с федеральным законом любое сообщение от граждан, организаций, СМИ является основанием для реакции надзорных органов. Реакция может быть разной. Можно проводить профилактическую беседу, можно принимать меры, в том числе - проводить внеплановые проверки.
Но здесь эффект, на мой взгляд, достигается двойной. Сами производители и, конечно же, ритейл не заинтересованы в том, чтобы эта информация получила дальнейшее распространение. Еще до того, как информация публикуется, мы должны проинформировать производителя о недостатках и нарушениях, чтобы дать им возможность исправить, минимизировать ущерб потребителям.
Более 80% производителей и организаций принимают меры по итогам сообщений Роскачества. Но если дело касается уголовных статей, органы уже работают.
