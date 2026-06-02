В Улан-Удэ работница СТО угнала машину клиентки

У 49-летней жительницы Улан-Удэ угнали машину на станции техобслуживания. Как выяснилось позже, позаимствовала ее работница СТО, решившаяся быстренько съездить к своей дочери на другой конец города, но хозяйка авто такой находчивости не оценила и обратилась в полицию.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемой. Ею оказалась ранее уже судимая 40-летняя женщина, которая работала и фактически проживала на территории данной станции. Злоумышленница решила воспользоваться чужой машиной, чтобы съездить к своей дочери в другой район города. Зная, где владелица обычно хранит ключи, подозреваемая беспрепятственно проникла в салон и завела двигатель, - рассказали в полиции республики.

Свой поступок женщина объяснила отсутствием иного способа добраться до места назначения. Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».

Фото: Номер один