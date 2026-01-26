Общество 26.01.2026 в 17:08

Школьников в России оставят без доступа к решебникам

В минпросвещения подготовили запрещающий законопроект
Текст: Елена Кокорина
В России запретят распространение готовых ответов к ЕГЭ и ОГЭ, заданиям Всероссийской олимпиады школьников, а также упражнениям из учебников и пособий, сообщает ТАСС со ссылкой на минпросвещения. Там уже подготовили проект поправок к ФЗ "Об информации, информационных технологиях и защите информации".

"Законопроект предполагает запрет на распространение информации о контрольно-измерительных материалах ЕГЭ/ ОГЭ, готовых решений заданий всероссийской олимпиады школьников и заданий из учебников и пособий, включенных в федеральный перечень, за исключением данных, содержащихся непосредственно в них", - говорится в сообщении минпросвещения России.

Новые меры призваны оградить образовательный процесс от недобросовестного использования готовых решений и повысить мотивацию школьников к самостоятельной работе, подчеркнули в пресс-службе минпросвещения. Предполагается, что в случае размещения на сайтах готовых решений из учебников, олимпиадных заданий, КИМ и решений к ним доступ к ним будет оперативно блокироваться Роскомнадзором.

Между тем предлагаемые ограничения не предполагают полного запрета любых вспомогательных материалов. Официальные данные из учебников и их электронных версий, а также задания и решения, опубликованные самими организаторами всероссийских олимпиад школьников, будут разрешены.

- Реализация этих мер позволит защитить образовательный процесс от недобросовестного использования готовых решений, повысить мотивацию учащихся к самостоятельному освоению программ и сохранить качество образования, - подчеркнули в ведомстве. 

