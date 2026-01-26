Общество 26.01.2026 в 17:46

Ученые СО РАН создают цифровой архив бурятского эпоса

Также они переведут эпические материалы на русский и другие языки
Текст: Карина Перова
Ученые СО РАН создают цифровой архив бурятского эпоса
Фото: архив «Номер один»

Коллектив ученых Сибирского отделения Российской академии наук создаст цифровой архив бурятского эпического наследия. Проект позволит ввести уникальные памятники традиционной культуры в широкий научный и общественный оборот, сообщили в Минобрнауки республики.

Авторы представили идею на заседании Учёного совета Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. Старший научный сотрудник института Наталья Николаева рассказала, что работа посвящена систематическому изучению и публикации эпосов бурят – от первых печатных изданий до формирования современной электронной базы данных.

«Современные подходы, включающие как классические научные публикации, так и создание электронных баз данных, позволяют сохранять, транслировать и популяризировать памятники традиционной духовной культуры», - подчеркнула Наталья Николаева.

Ученые переведут эпические материалы на русский и другие языки, создадут специализированную электронную базу данных и интернет-ресурсов. Доступ к информации получат все желающие, которых интересует культура Бурятии.

