Общество 31.01.2026 в 07:00

В БГСХА появились студенты-миллионеры

Студенты академии получили гранты на открытие бизнеса
A- A+
Текст: Лариса Ситник
В БГСХА появились студенты-миллионеры
Фото: БГСХА
В Бурятской государственной сельскохозяйственной академии состоялся пресс-завтрак, на котором ректор Бэликто Цыбиков рассказал о достижениях вуза. Узнали также о том, что помогло академии стать сильнее после введения западных санкций, какие новинки от ученых вскоре поступят в продажу в магазинах Бурятии и как заработать миллион, будучи студентом. 

Студент-предприниматель 

Академия активно поддерживает бизнес-инициативы. Студенты не только выигрывают гранты на развитие своих идей, но и успешно реализуют их. 

Последним ярким примером стало открытие студенческого проекта - современной гостиницы для животных, которая уже работает и принимает пушистых гостей.

Гостиницу под названием «Лапка и хвостик» летом 2025 года открыла студентка факультета ветеринарной медицины Ирина Шарапова.

В 2024 году Ирина стала победителем федерального конкурса «Студенческий стартап» и получила миллион рублей на запуск своего проекта. Руководство БГСХА помогло оформить документы и предоставило помещение для гостиницы.

- Жители Улан-Удэ часто сталкиваются с проблемой: нужно уехать в командировку или отпуск, но не с кем оставить питомца. Я поняла, что хочу создать не просто передержку, а безопасное и заботливое пространство для животных, - рассказывала Ирина.

Питомцев в гостинице ждут уютные индивидуальные номера с лежанками, игрушками, лотками, мисками и когтеточками, видеонаблюдение с онлайн-доступом для владельцев и возможность лечения на месте квалифицированным ветеринарным врачом. Также там есть центр фитотерапии для поддержки здоровья и снижения стресса у животных. Для кoшeк в гостинице - восемь мecт, для coбaк - три.

Проект не имеет аналогов в Бурятии - гостиница стала первой в своем сегменте.

Агроклассов станет больше 

В Бурятии уже несколько лет развивается система аграрного образования. Сейчас в сельских школах уже работает 21 агрокласс.

К 2030 году БГСХА намерена еще в два раза увеличить количество агроклассов в школах, что позволит продолжить развитие системы непрерывного образования в республике.

- На сегодняшний день 21 агрокласс создан. В планах у нас до 2030 года открыть 40 таких классов при поддержке федерального ведомства в лице Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства и продовольствия   и Министерства образования и науки Республики Бурятия, - поделилась в вузе.

Сейчас агроклассы работают в 14 районах республики. Взаимодействие БГСХА с агроклассами включает профориентационные мероприятия, методическую поддержку школ, проведение олимпиад и конкурсов, сетевые образовательные программы, профильные агросмены, а также бесплатные курсы подготовки к экзаменам.

В 2025 году 32 выпускника агротехнологических классов стали студентами академии.

Новые сорта 

Проводится в БГСХА и селекционная работа. Так, в 2025 году ученые создали новый сорт смородины и облепихи.

Новый сорт черной смородины называется «Байкальское чудо» и отличается рекордным содержанием витамина С и высокой урожайностью.

Исследования по выведению нового сорта стартовали еще в 2019 году с применением современных методов селекции. Сорт показал исключительную зимостойкость и устойчивость к болезням и вредителям. Сейчас он передан на государственное сортоиспытание.

- Урожайность нового сорта составляет 5,5 кг с куста, или 121 ц/га. Масса ягод достигает 4 граммов, что является высоким показателем для черной смородины. Хорошо переносит суровые зимы с малым количеством снега, летнюю засуху, ежегодно дает стабильный урожай и устойчив к вредителям и болезням, - рассказывает заведующая научно-производственной лабораторией садоводства и питомниководства Наталья Васильева.

Также ученые БГСХА передали на испытания еще один сорт смородины черной «Мечта Надежды», который создали с применением аналитического метода селекции.

Ранее в академии вывели морозостойкий сорт черной смородины «Академическая»,   отличающийся высокой зимостойкостью и самоплодностью.

Что касается облепихи, академия передала на государственное сортоиспытание «Агрономическая 70» и ведет работу над созданием еще одного сорта.

- Необходимость обновления сортов есть. Меняются климатические условия, появляются новые вредители и болезни. Новые сорта должны быть более устойчивыми, урожайными и содержать больше полезных веществ, - поясняет Наталья Васильева.

Для этого в академии оборудуется новая лаборатория садоводства, которая укомплектовывается современным оборудованием, в том числе ПЦР-анализаторами, позволяющими на ранних этапах изучать устойчивость растений.

Весной 2025 года студенты БГСХА в хозяйстве «Облепиха-03» в Селенгинском районе заложили экспериментальный сад площадью 1 га саженцами, выращенными в питомнике академии. Летом кооперативу предоставили 12 тыс. зеленых черенков облепихи и жимолости для размножения. 

Осенью подвели первые итоги: приживаемость черенков составила 70 -80%, что является отличным показателем.

Рассказали на пресс-завтраке и о других достижениях вуза: продолжается работа по выращиванию безвирусного картофеля, выпуску БАДов с лекарственными травами, отправке военнослужащим сушеного мяса собственного производства.

Итогом 2025 года для БГСХА стало стремительное развитие. Университет приблизился к ключевой стратегической задаче - укреплению позиций технологического лидера в агропромышленном секторе республики.
Теги
БГСХА

Все новости

Иркутский авиазавод продал штурмовики в Африку
30.01.2026 в 18:01
«Ростелеком» и Бурятский институт инфокоммуникации СибГУТИ договорились о сотрудничестве
30.01.2026 в 17:53
Житель Бурятии чуть не убил двух человек из-за алиментов
30.01.2026 в 17:41
Искусственный интеллект вызвал подорожание смартфонов
30.01.2026 в 17:23
В Бурятии сельский глава нагрел руки на благоустройстве сквера
30.01.2026 в 17:07
В Бурятии пресекли деятельность вымогателей, терроризировавших военнослужащих СВО
30.01.2026 в 15:54
Глава Минсельхоза Бурятии лишился первого зама
30.01.2026 в 15:52
Житель Улан-Удэ получил почти 9 лет за поножовщину у бара
30.01.2026 в 15:29
В Улан-Удэ произошло лобовое столкновение
30.01.2026 в 15:26
В Бурятии пройдет перепись воробьев
30.01.2026 в 14:40
ЗУРХАЙ
с 28 января по 3 февраля

Читайте также
Иркутский авиазавод продал штурмовики в Африку
В условиях санкций завод наращивает поставку Як-130 в дружественные страны
30.01.2026 в 18:01
Искусственный интеллект вызвал подорожание смартфонов
В Бурятии цены на новые устройства с февраля снова вырастут
30.01.2026 в 17:23
В Бурятии пресекли деятельность вымогателей, терроризировавших военнослужащих СВО
Один фигурант получил срок, второй пропал без вести в зоне проведения спецоперации после заключения контракта с Минобороны РФ
30.01.2026 в 15:54
В Бурятии пройдет перепись воробьев
Жителей региона призывают помочь природе
30.01.2026 в 14:40
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru