В БГСХА появились студенты-миллионеры

В Бурятской государственной сельскохозяйственной академии состоялся пресс-завтрак, на котором ректор Бэликто Цыбиков рассказал о достижениях вуза. Узнали также о том, что помогло академии стать сильнее после введения западных санкций, какие новинки от ученых вскоре поступят в продажу в магазинах Бурятии и как заработать миллион, будучи студентом.Академия активно поддерживает бизнес-инициативы. Студенты не только выигрывают гранты на развитие своих идей, но и успешно реализуют их.Последним ярким примером стало открытие студенческого проекта - современной гостиницы для животных, которая уже работает и принимает пушистых гостей.Гостиницу под названием «Лапка и хвостик» летом 2025 года открыла студентка факультета ветеринарной медицины Ирина Шарапова.В 2024 году Ирина стала победителем федерального конкурса «Студенческий стартап» и получила миллион рублей на запуск своего проекта. Руководство БГСХА помогло оформить документы и предоставило помещение для гостиницы.- Жители Улан-Удэ часто сталкиваются с проблемой: нужно уехать в командировку или отпуск, но не с кем оставить питомца. Я поняла, что хочу создать не просто передержку, а безопасное и заботливое пространство для животных, - рассказывала Ирина.Питомцев в гостинице ждут уютные индивидуальные номера с лежанками, игрушками, лотками, мисками и когтеточками, видеонаблюдение с онлайн-доступом для владельцев и возможность лечения на месте квалифицированным ветеринарным врачом. Также там есть центр фитотерапии для поддержки здоровья и снижения стресса у животных. Для кoшeк в гостинице - восемь мecт, для coбaк - три.Проект не имеет аналогов в Бурятии - гостиница стала первой в своем сегменте.

В Бурятии уже несколько лет развивается система аграрного образования. Сейчас в сельских школах уже работает 21 агрокласс.К 2030 году БГСХА намерена еще в два раза увеличить количество агроклассов в школах, что позволит продолжить развитие системы непрерывного образования в республике.- На сегодняшний день 21 агрокласс создан. В планах у нас до 2030 года открыть 40 таких классов при поддержке федерального ведомства в лице Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства и продовольствия и Министерства образования и науки Республики Бурятия, - поделилась в вузе.Сейчас агроклассы работают в 14 районах республики. Взаимодействие БГСХА с агроклассами включает профориентационные мероприятия, методическую поддержку школ, проведение олимпиад и конкурсов, сетевые образовательные программы, профильные агросмены, а также бесплатные курсы подготовки к экзаменам.В 2025 году 32 выпускника агротехнологических классов стали студентами академии.Проводится в БГСХА и селекционная работа. Так, в 2025 году ученые создали новый сорт смородины и облепихи.Новый сорт черной смородины называется «Байкальское чудо» и отличается рекордным содержанием витамина С и высокой урожайностью.Исследования по выведению нового сорта стартовали еще в 2019 году с применением современных методов селекции. Сорт показал исключительную зимостойкость и устойчивость к болезням и вредителям. Сейчас он передан на государственное сортоиспытание.- Урожайность нового сорта составляет 5,5 кг с куста, или 121 ц/га. Масса ягод достигает 4 граммов, что является высоким показателем для черной смородины. Хорошо переносит суровые зимы с малым количеством снега, летнюю засуху, ежегодно дает стабильный урожай и устойчив к вредителям и болезням, - рассказывает заведующая научно-производственной лабораторией садоводства и питомниководства Наталья Васильева.Также ученые БГСХА передали на испытания еще один сорт смородины черной «Мечта Надежды», который создали с применением аналитического метода селекции.Ранее в академии вывели морозостойкий сорт черной смородины «Академическая», отличающийся высокой зимостойкостью и самоплодностью.Что касается облепихи, академия передала на государственное сортоиспытание «Агрономическая 70» и ведет работу над созданием еще одного сорта.- Необходимость обновления сортов есть. Меняются климатические условия, появляются новые вредители и болезни. Новые сорта должны быть более устойчивыми, урожайными и содержать больше полезных веществ, - поясняет Наталья Васильева.Для этого в академии оборудуется новая лаборатория садоводства, которая укомплектовывается современным оборудованием, в том числе ПЦР-анализаторами, позволяющими на ранних этапах изучать устойчивость растений.Весной 2025 года студенты БГСХА в хозяйстве «Облепиха-03» в Селенгинском районе заложили экспериментальный сад площадью 1 га саженцами, выращенными в питомнике академии. Летом кооперативу предоставили 12 тыс. зеленых черенков облепихи и жимолости для размножения.Осенью подвели первые итоги: приживаемость черенков составила 70 -80%, что является отличным показателем.Рассказали на пресс-завтраке и о других достижениях вуза: продолжается работа по выращиванию безвирусного картофеля, выпуску БАДов с лекарственными травами, отправке военнослужащим сушеного мяса собственного производства.Итогом 2025 года для БГСХА стало стремительное развитие. Университет приблизился к ключевой стратегической задаче - укреплению позиций технологического лидера в агропромышленном секторе республики.