Эксперт: Соглашения с Россией в начале 20-го века заложили основу суверенитета Монголии

Российско-монгольское соглашение 1912 года и Кяхтинский договор 1915 года, заложившие международно-правовую основу суверенитета Монголии, обсудили на заседании исторического клуба в представительстве Россотрудничества в стране.«В 2026 году Россия и Монголия отметят 105-летие установление дипломатических отношений в 1921 году. Сегодня мы напомним о том, что этому предшествовали российско-монгольское соглашение 1912 года и Кяхтинский договор 1915 года. Эти документы заложили международно-правовую основу суверенитета Монголии», – сказала руководитель объединения историков, доктор исторических наук Даваажавын Баяртогтох.Она рассказала, что после провозглашения независимости Монголии от Китая в 1911 году первый международный акт монголов был подписан 3 ноября 1912 года как монголо-российский договор о дружбе с приложением торгового протокола. Этим соглашением Россия официально признала Монголию и ее правительство.«Этот договор стал первым официальным правовым документом Монголии для определения ее статуса на международной арене. У новообразованной страны появилась возможность иметь равные отношения со всеми государствами мира. Особую роль в этом сыграл российский дипломат Иван Коростовец, чей памятник стоит на территории Русского дома в Улан-Баторе», – напомнила глава исторического клуба.Также его участники обсудили русско-китайско-монгольское соглашение, подписанное после восьмимесячных трехсторонних переговоров в 1915 году в приграничном российском городе Кяхта. По этому договору Китай обязался не вводить свои войска на территорию Монголии, не претендовать на колонизацию её земель и не вмешиваться во внутреннее управление. За Внешней Монголией признавалось право заключать международные договоры по экономическим вопросам.