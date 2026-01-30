Общество 30.01.2026 в 11:41

Сбытом наркоты в Бурятии занимались 22 ОПГ

Они продавали героин, марихуану и метадон
Сбытом наркоты в Бурятии занимались 22 ОПГ

В 2025 году в Бурятии выявлено более тысячи преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. За год полицией пресечена двух преступных сообществ, состоящих из девяти лиц, совершивших 31 преступление; 22 организованных преступных группы, в составе 36 участников, совершивших 161 преступление, а также две группы в составе четырех лиц, совершивших 23 преступления. Преступники занимались сбытом синтетических наркотиков, марихуаны, героина, метадона с использованием интернета.

- Перекрыто пять каналов поступления наркотиков в республику: два канала синтетики из Новосибирской области и Красноярского края, два канала поступления героина и один канал поступления метадона из Иркутской области. Также перекрыто два канала поступления синтетики из Бурятии в Якутию и Магаданскую область. 52 активных участника наркогруппировок задержаны и изолированы от общества. По приговорам суда им назначены реальные сроки лишения свободы от 10 до 18 лет, - рассказали в полиции республики.

