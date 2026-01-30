Общество 30.01.2026 в 12:30

Огромную партию наркотиков в Бурятию доставили под видом почтовых марок

ЛСД замаскировали под канцтовары
Текст: Елена Кокорина
В полиции Бурятии рассказали об итогах работы в сфере незаконного оборота наркотиков. Особое внимание было уделено работе с почтовыми отправлениями.

- Полицией был выявлен факт поступления в Бурятию наркотического вещества под названием ЛСД в особо крупном размере. Его поставляли в республику в виде «марок», которые замаскировали под канцтовары, - сообщили в МВД РБ.

Также в ведомстве добавили, что в 2025 году была пресечена деятельность 16-ти интернет‑магазинов. Из незаконного оборота изъято свыше 546 кг наркотических средств: 519 кг каннабисной группы и более 25 кг синтетики.

По итогам года в суд было направлено уголовное дело об особо крупном размере незаконного производства синтетических наркотиков. Двое жителей Бурятии действовали в составе организованной группы, делая наркотики в лаборатории.

Помимо этого, во взаимодействии с республиканским УФСИН в МВД перекрыли пять каналов поступления наркотиков в колонии. Было изъято свыше 260 граммов наркотиков и сильнодействующих веществ, а также предметы, используемые для их доставки - арбалеты и стрелы.

 - Согласно ведомственной оценки деятельности территориальных органов МВД России на региональном уровне по количеству лиц, уголовные дела по которым направлены в суд по тяжким и особо тяжким преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, МВД по Республике Бурятия занимает 1 место среди регионов России, - рассказал врио начальника УНК МВД по Республике Бурятия полковник полиции Сергей Черных.

Фото: МВД РБ

