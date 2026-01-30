Аэропорт Улан-Батора испытывает трудности

В Улан-Баторе прошла встреча министра транспорта страны г-на Дэлгэрсайхана с послом Игавахарой Масару и представителями Японского агентства международного сотрудничества. Как сообщает «Монцамэ», между сторонами состоялся обмен мнениями по проблемам, связанным с наращиванием мощностей инфраструктуры аэропорта «Чингис-хан» в рамках реализации проекта на основе льготного японского кредита.Министр отметил, что рост числа международных и внутренних рейсов привёл к возникновению проблем, таких как длительное ожидание багажа, задержки внутренних рейсов и перегрузка терминалов. В связи с этим он предложил японской стороне пересмотреть положения соглашения о сотрудничестве с учётом сложившейся ситуации.Г-н Дэлгэрсайхан призвал ускорить запуск проекта, сократить сроки его реализации и активизировать подготовительные работы, включая долгосрочное планирование и технико-экономические исследования до 2039 года.На сегодняшний день Монголия осуществляет регулярные рейсы в 56 международных пунктов назначения и заключила 50 соглашений о воздушном сообщении. Учитывая растущее число транзитных пассажиров, планируется в кратчайшие сроки построить транзитный отель при аэропорте «Чингис-хан» на основе модели государственно-частного партнёрства.Кроме того, в этом году компания «Новый международный аэропорт Улан-Батор» увеличила сборы за взлёт и посадку на международных рейсах с 17 до 25 тысяч тугриков. В условиях высоких цен на авиационное топливо, обусловленных сложной геополитической обстановкой, национальный авиаперевозчик «МИАТ» продолжает работать с убытком в 10 миллиардов тугриков. Львиную долю подорожавшего авиакеросина авиакомпания получает из России. Учитывая потенциальное влияние стоимости наземного обслуживания в аэропорту на цену авиабилетов, стороны согласились, что дальнейшее повышение сборов должно осуществляться поэтапно.