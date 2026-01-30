В лесах Улан-Удэ сжигают валежник и древесину

Собранный в течение лета валежник, сухие ветки и неликвидную древесину сжигают в лесах Улан-Удэ. Сегодня в «Городском лесничестве» рассказали зачем это нужно.

- Мы убираем их для снижения пожароопасности и поддержания здоровья леса. Просто вывезти и раздать древесину нельзя, так как участки находятся в труднодоступных местах, куда добраться можно только пешком. Техника туда не проедет, а ручная вывозка таких объёмов — нереальная задача. Кроме того, часто это мелкий валежник, который невозможно использовать даже для дров, - сообщили в МБУ «Городское лесничество».

В ведомстве подчеркнули, что сжигание проводится только в будние дни с 9:00 до 16:00, работы ведутся под наблюдением лесников, при устойчивом морозе, а все правила пожарной безопасности строго соблюдаются.

- Это не просто «костры» — это необходимое санитарное мероприятие, которое помогает сохранить лес чистым, безопасным и красивым, - добавили лесники.

Фото: МБУ «Городское лесничество»