У жительницы Бурятии не выгорело дело с парикмахерской

Прокуратура Бурятии выявила нарушения закона при расходовании денег, выделенных на реализацию социальных контрактов.«В мае 2025 года органом соцзащиты населения был заключен социальный контракт с жительницей Заиграевского района, которая должна была открыть парикмахерскую. На эти цели ей выделили государственную помощь в размере 305 тысяч рублей. В нарушение условий контракта план мероприятий женщиной не выполнен, отчеты о выполнении условий не представлены», - рассказали в надзорном ведомстве.В связи с этим прокурор обратился в суд с иском о возмещении причиненного ущерба. Заиграевский районный суд его удовлетворил, но решение еще не вступило в законную силу.