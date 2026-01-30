Общество 30.01.2026 в 15:54

В Бурятии пресекли деятельность вымогателей, терроризировавших военнослужащих СВО

Один фигурант получил срок, второй пропал без вести в зоне проведения спецоперации после заключения контракта с Минобороны РФ
Текст: Макар Захаров
Фото «Номер один»

УФСБ России по Республике Бурятия пресекло противоправную деятельность двух представителей криминалитета, вымогавших денежные средства у военнослужащих 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, участвующей в СВО.

Кяхтинский районный суд признал одного из фигурантов виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. УК РФ – «вымогательство». Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и штрафом в 50 000 рублей.

Второй подозреваемый, заключив контракт с Министерством обороны Российской Федерации, убыл в зону проведения специальной военной операции. По последним данным, он считается пропавшим без вести при выполнении боевой задачи в составе ВС РФ.

