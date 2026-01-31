Общество 31.01.2026 в 09:52

В Бурятии скончалась Лариса Крутиян

Ей было всего 56 лет
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии скончалась Лариса Крутиян
Фото: Хурал Бурятии
Народный Хурал Бурятии сообщил об уходе из жизни Ларисы Крутиян, которая много лет работала на «Бурятмяспроме», занимая руководящие посты. Также она являлась депутатом республиканского парламента 3-го, 4-го, 5-го и 6-го созывов.

О тяжелой болезни Ларисы Крутиян стало известно еще в 2021 году. Из-за заболевания ей пришлось покинуть Народный Хурал, где она на тот момент являлась руководителем фракции «Единой России».

Теги
крутиян

Все новости

В Бурятии разыскивают пожилую женщину
31.01.2026 в 10:26
Мошенники массово оформляют микрозаймы на жителей Бурятии
31.01.2026 в 10:12
В Бурятии скончалась Лариса Крутиян
31.01.2026 в 09:52
В Бурятии подростки разбились на автомобиле
31.01.2026 в 09:36
Гороскоп для жителей Бурятии на 31 января 2026 года
31.01.2026 в 07:01
В БГСХА появились студенты-миллионеры
31.01.2026 в 07:00
Иркутский авиазавод продал штурмовики в Африку
30.01.2026 в 18:01
«Ростелеком» и Бурятский институт инфокоммуникации СибГУТИ договорились о сотрудничестве
30.01.2026 в 17:53
Житель Бурятии чуть не убил двух человек из-за алиментов
30.01.2026 в 17:41
Искусственный интеллект вызвал подорожание смартфонов
30.01.2026 в 17:23
ЗУРХАЙ
с 28 января по 3 февраля

Читайте также
Глава МВД Бурятии уехал на Кавказ
Там он проинспектировал сводный отряд полиции и вручил награды
31.01.2026 в 10:34
Мошенники массово оформляют микрозаймы на жителей Бурятии
За неделю зарегистрировано более 30 таких случаев
31.01.2026 в 10:12
Гороскоп для жителей Бурятии на 31 января 2026 года
Астрологические советы для каждого знака зодиака
31.01.2026 в 07:01
В БГСХА появились студенты-миллионеры
Студенты академии получили гранты на открытие бизнеса
31.01.2026 в 07:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru