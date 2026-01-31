В Бурятии скончалась Лариса Крутиян

Народный Хурал Бурятии сообщил об уходе из жизни Ларисы Крутиян, которая много лет работала на «Бурятмяспроме», занимая руководящие посты. Также она являлась депутатом республиканского парламента 3-го, 4-го, 5-го и 6-го созывов.О тяжелой болезни Ларисы Крутиян стало известно еще в 2021 году. Из-за заболевания ей пришлось покинуть Народный Хурал, где она на тот момент являлась руководителем фракции «Единой России».