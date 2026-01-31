Мошенники массово оформляют микрозаймы на жителей Бурятии

В январе этого года жертвами интернет-преступников стали 138 жителей Бурятии (+66 за последнюю неделю). Общий причиненный мошенниками ущерб составил 17,7 млн рублей (+2,3 млн рублей за последнюю неделю). Наибольшая сумма похищенных средств на этой неделе составила 965 тыс. рублей. Такие данные озвучили сегодня в республиканской прокуратуре.Как уточнили в надзорном ведомстве, среди 66 обманутых за неделю граждан 13 стали жертвами незаконных списаний средств с банковских счетов, 9 оказались под влиянием лжесотрудников организаций и спецслужб, 6 доверились сообщениям со взломанных аккаунтов социальных сетей, а четверо потеряли деньги, перейдя по фишинговым ссылкам в мессенджерах. Еще на 34 человека аферисты дистанционно оформили микрозаймы.