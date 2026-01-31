Общество 31.01.2026 в 15:12

Повышение зарплат учителей в Монголии оказалось недостаточным

С нового года зарплаты учителей выросли на 26%
Текст: Иван Иванов
Повышение зарплат учителей в Монголии оказалось недостаточным
Фото: архив «Номер один»
Монгольская федерация профсоюзов работников образования (МФПО) направила премьер-министру Г. Занданшатару запрос о повышении заработной платы учителям и врачам. Как сообщает портал «Монголия сейчас», ранее совместно с Федерацией профсоюзов работников здравоохранения (ФПЗ) были проведены переговоры с правительством и принято решение о повышении заработной платы. В соответствии с этим, с 1 января 2026 года заработная плата учителей в Монголии увеличилась на 26% и достигла 2,8 миллиона тугриков (примерно 61584 рубля). 

Согласно официальным данным, соответствующие средства уже заложены в бюджет. Однако, несмотря на это, профсоюзы утверждают, что часть повышения не выплатили из-за ошибок в расчетах, что вызывает недоразумения и недовольство среди работников.

На сегодняшний день монгольский учитель сталкивается со сложной ситуацией: средняя зарплата составляет около полутора миллионов тугриков, что едва позволяет покрыть основные расходы на жизнь. В условиях переполненных классов, отсутствия современного оборудования и необходимой поддержки, преподаватели вынуждены выбирать между преданностью профессии и борьбой за выживание. Особенно остро ощущается нехватка внимания к их нуждам со стороны государства, что подрывает мотивацию и вызывает ощущение несправедливости.

Тем не менее независимые федерации профсоюзов в Монголии позволяют добиваться улучшения условий работы, используя для этого весь разрешенный арсенал действий - от переговоров до организованных акций протестов в борьбе за свои права.
Теги
Монголия

ЗУРХАЙ
с 28 января по 3 февраля

