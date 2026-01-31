Многофункциональный центр в Улан-Удэ заставили платить за вывеску

В Улан-Удэ управляющая компания «Элитория» выиграла иск к Многофункциональному центру. Согласно решению суда, МФЦ должен выплатить «управляшке» 370 тысяч рублей долга за размещение вывески на здании по ул. Ключевская 76а.Судебная тяжба между сторонами началась еще полтора года назад. В обоснование своих претензий «Элитория» указала, что управляет домом, где расположен МФЦ, с 2018 года. В декабре 2019 года собственники помещений провели внеочередное собрание, на котором утвердили условия пользования общим имуществом. В частности, там была определена плата за размещение вывесок на здании. Так, размещение вывески «Бэст плюс» оценили в 10 тысяч рублей ежемесячно. Столько же должны были платить владельцы других вывесок и баннеров, площадь которых составляла более 10 кв.м. За баннеры от 5 до 8 кв. м. плата составила 1000 рублей ежемесячно, а за менее крупные вывески - 500 рублей.Отметим, в доме по ул. Ключевская 76а разместилось множество организаций. Здание буквально усеяно различными баннерами и вывесками. Сбор денег за это – настоящая золотая жила.МФЦ, помимо мелких вывесок на входах в офис (за них плата не взимается), разместил большую вывеску на уровне второго этажа здания. «МФЦ центр государственных и муниципальных услуг. Мои документы» - гласит она. Однако, платить за конструкцию организация наотрез отказалась. Тогда «Элитория» обратилась в суд.На суде представители Многофункционального центра заявили, что размещенная на фасаде дома вывеска не является рекламой. Она носит информационный характер, поэтому не должна оплачиваться.Суд продлился долго. Сначала в удовлетворении иска «Элитории» к МФЦ было отказано. Но «управляшка» дошла до кассации и добилась отмены вынесенного решения. Дело направили на новое рассмотрение. В его ходе суд пришел уже к другим выводам.«Факт размещения ответчиком конструкции (вывески) площадью 73,6 кв.м. над входом в помещение многофункционального центра в отсутствие согласования с управляющей компанией и собственниками помещений, а также без заключения договора на использование общедомового имущества подтвержден материалами дела и не оспаривается. Рассматриваемая конструкция не может быть квалифицирована в качестве информационной, учитывая ее размер и место ее размещения. С учетом изложенного, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для взыскания с ответчика неосновательного обогащения за использование общедомового имущества», - объявила свой вердикт Фемида.Согласно решению суда, МФЦ должен выплатить «Элитории» 370 тысяч рублей за использование вывески в течение 37 месяцев. Также с организации взыскали еще 120 тысяч за уплату государственной пошлины. Решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано.