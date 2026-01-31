Общество 31.01.2026 в 17:34
Многофункциональный центр в Улан-Удэ заставили платить за вывеску
Деньги пойдут на счета управляющей компании
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ управляющая компания «Элитория» выиграла иск к Многофункциональному центру. Согласно решению суда, МФЦ должен выплатить «управляшке» 370 тысяч рублей долга за размещение вывески на здании по ул. Ключевская 76а.
Судебная тяжба между сторонами началась еще полтора года назад. В обоснование своих претензий «Элитория» указала, что управляет домом, где расположен МФЦ, с 2018 года. В декабре 2019 года собственники помещений провели внеочередное собрание, на котором утвердили условия пользования общим имуществом. В частности, там была определена плата за размещение вывесок на здании. Так, размещение вывески «Бэст плюс» оценили в 10 тысяч рублей ежемесячно. Столько же должны были платить владельцы других вывесок и баннеров, площадь которых составляла более 10 кв.м. За баннеры от 5 до 8 кв. м. плата составила 1000 рублей ежемесячно, а за менее крупные вывески - 500 рублей.
Отметим, в доме по ул. Ключевская 76а разместилось множество организаций. Здание буквально усеяно различными баннерами и вывесками. Сбор денег за это – настоящая золотая жила.
МФЦ, помимо мелких вывесок на входах в офис (за них плата не взимается), разместил большую вывеску на уровне второго этажа здания. «МФЦ центр государственных и муниципальных услуг. Мои документы» - гласит она. Однако, платить за конструкцию организация наотрез отказалась. Тогда «Элитория» обратилась в суд.
На суде представители Многофункционального центра заявили, что размещенная на фасаде дома вывеска не является рекламой. Она носит информационный характер, поэтому не должна оплачиваться.
Суд продлился долго. Сначала в удовлетворении иска «Элитории» к МФЦ было отказано. Но «управляшка» дошла до кассации и добилась отмены вынесенного решения. Дело направили на новое рассмотрение. В его ходе суд пришел уже к другим выводам.
«Факт размещения ответчиком конструкции (вывески) площадью 73,6 кв.м. над входом в помещение многофункционального центра в отсутствие согласования с управляющей компанией и собственниками помещений, а также без заключения договора на использование общедомового имущества подтвержден материалами дела и не оспаривается. Рассматриваемая конструкция не может быть квалифицирована в качестве информационной, учитывая ее размер и место ее размещения. С учетом изложенного, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для взыскания с ответчика неосновательного обогащения за использование общедомового имущества», - объявила свой вердикт Фемида.
Согласно решению суда, МФЦ должен выплатить «Элитории» 370 тысяч рублей за использование вывески в течение 37 месяцев. Также с организации взыскали еще 120 тысяч за уплату государственной пошлины. Решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано.
