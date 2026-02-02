Горнодобывающий сектор Монголии приносит почти 96% доходов от экспорта

Горнодобывающая отрасль Монголии приносит 26% валового внутреннего продукта (ВВП), 95,4% от общей выручки от экспорта и 74% прямых иностранных инвестиций. На долю этого сектора приходится 79% от общего объема промышленного производства и 28,4% доходов консолидированного бюджета. Такие данные привело министерство промышленности и минеральных ресурсов страны.«Мы в горнодобывающем секторе работаем над внедрением многогранных политических изменений, направленных на переход от добычи полезных ископаемых к их переработке, производство продукции с добавленной стоимостью, а также увеличение экспорта и налоговых поступлений», – сказал министр промышленности и минеральных ресурсов Гонгорын Дамдиням.В период с 2015 по 2024 год около 80% инвестиций в стране пришлось на горнодобывающий сектор. В ближайшие годы планируется внести изменения в горнодобывающую и промышленную политику. Для этого внесут поправки к закону о полезных ископаемых на весенней сессии парламента, которая откроется 15 марта 2026 года.