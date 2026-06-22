102-летний ветеран из Бурятии выступил на митинге в честь День памяти и скорби

Сегодня на митинге в честь День памяти и скорби в Тункинском районе выступил Петр Степанович Демин – человек-легенда, участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин Бурятии. 12 июля ветерану исполнится 103 года.

Он рассказал о выпускном в Кыренской школе № 5. 15 июня 1941 года Петр и еще 33 человека окончили десятый класс. А через неделю началась Великая Отечественная война. 24 июня одноклассники прибыли в военкомат – попросили, чтобы их немедленно отправили на фронт. Однако военком сказал им разъехаться по домам, устроиться на работу и ждать повестку.

Следующая встреча состоялась уже после войны. Тридцать человек участвовали в боях, еще четверо – ковали Победу в тылу. Девять бойцов погибли, еще шесть получили ранения и инвалидность. Остальные вернулись к мирной жизни. Из ветеранов сейчас остался только Петр Степанович.

В своей речи он подчеркнул важность сохранения исторической памяти, передачи молодому поколению знаний о героизме предков.