Общество 24.02.2026 в 14:35

В Монголии отметят юбилей бывшего советско-монгольского предприятия

Мероприятия стартуют с российско-монгольского турнира по хоккею с мячом
Текст: Чингис Шоноев
В Монголии отметят юбилей бывшего советско-монгольского предприятия
Фото: архив «Номер один»
Ряд мероприятий пройдет в Монголии в честь 50-летия бывшего советско-монгольского горно-обогатительного комбината (ГОК) «Эрдэнэт» в одноименном городе. 

Ровно 50 лет назад, в феврале 1976 года, в дни XXV съезда Коммунистической партии Советского Союза, заложили первый камень и залили фундамент в основание главного цеха советско-монгольского комбината, вокруг которого вырос третий по величине город Монголии Эрдэнэт. В 1978 году здесь заработал один из крупнейших в Азии комбинатов по добыче и обогащению меди и молибдена. 

На момент запуска предприятия из 27 тысяч жителей Эрдэнэта большинство составляли граждане СССР. Юбилейные мероприятия стартуют 25 февраля 2026 года с российско-монгольского кругового турнира по хоккею с мячом «Кубок двух озер». Затем хоккеисты встретятся 28 февраля на льду Байкала, поскольку турнир также посвятят 45-летию полета советско-монгольского экипажа в космос.
