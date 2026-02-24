В Монголии выросло заражение корью

Число подтвержденных случаев кори в Монголии выросло до 14 257 человек за длинные выходные дни празднования Нового года по лунному календарю. Об этом сообщил национальный центр инфекционных заболеваний.«Если по состоянию на 10 февраля 2026 года было 14 123 подтвержденных случаев кори, то на 24 февраля этот показатель вырос до 14 257. Из них 11 607 зарегистрированы в столице страны и 2 645 — в регионах. Только за прошедшие сутки подтверждено четыре новых случая», – привело данные медицинское ведомство.Ранее оно предупредило, что риск заболеваемости этой инфекцией в Монголии увеличится с 17 февраля, когда по стране начались длинные выходные дни по случаю празднования лунного Нового года. Поэтому дополнительная вакцинация от кори и краснухи была продлена до 16 февраля среди школьников в возрасте от 10 до 15 лет.В этой возрастной группе самая высокая заболеваемость корью — 5218 случаев. Также заразились этой инфекцией 3440 детей в возрасте 0–4 лет, 1823 ребенка в возрасте 5–9 лет и 1772 подростка 15–19 лет. На непривитых детей приходится 70% заражения этой инфекцией. Во время ее последней вспышки в Монголии в 2015-2016 годах умерли 132 человека, заболели 53 737.