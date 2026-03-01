В Бурятии уничтожают следы «Васи»

- Измерения происходили в два этапа. Мы прикладывали линейку к каждой надписи и фотографировали. Затем уже дома открывали каждую фотографию на компьютере и по линейке на фото производили расчет площади каждой надписи, - уточняет Егор Власов.





- Многие чистят надписи металлическими щетками. Поверхность нагревается газовой горелкой, и щетками эти надписи счищают. Также применяют разные реагенты, химические растворы. Проблема в том, что у скальников часто бывает сложный рельеф и щетка не везде достает. Эффективность такой технологии не превышает 50%, этот метод нарушает целостность надписей. Выглядит все это в итоге не очень.





Величие и красота Байкала ежегодно привлекают тысячи туристов. Однако часто они оставляют после себя не только мусор, но и куда более заметный и трудно устранимый след — надписи и граффити на скалах. «Здесь был Вася», даты и прочие «автографы» давно стали привычным элементом нашей повседневности. Против этого «культурного слоя» современности уже несколько лет борется иркутский общественник, директор АНО «Сила Байкала» Егор Власов. В своем арсенале он имеет не кисть и краску, а высокотехнологичное оружие — специальный короткоимпульсный лазер.Мысль о том, что с надписями, оставленными людьми, нужно что-то делать, пришла во время обычной семейной поездки летом 2019 года.- Тогда мы впервые с сыновьями приехали на водопад в туристическом поселке Аршан в Бурятии. Знаковый вопрос произнес 11- летний Федор: «Папа... Здесь так красиво! Река, скалы, лес... А зачем эти надписи на скалах?». В тот момент я не нашел четкого ответа сыну и решил заняться исследованием этого явления, которое в итоге растянулось на три года, - рассказывает Егор.Взгляд сына на столь привычное явление словно заставил Егора прозреть, и он начал замечать эти надписи. Смотреть на них другими глазами. По словам мужчины, «чем дальше он погружался в поиск новых испорченных надписями локаций, тем больше его охватывал ужас, и все ассоциации с культурой и детством просто улетучивались».Тут житель Иркутска и понял: надо действовать. Для начала необходимо было измерить площади этих надписей на скалах. Для этого Егор использовал метровую деревянную линейку, которую сделал из обычного дверного наличника.За три года неравнодушный мужчина и его команда, состоящая из друзей, замерили и сфотографировали более 3000 кв. м вандальных надписей на нескольких десятках популярных туристических мест Иркутской области и Республики Бурятия.- Исписанными оказались самые популярные места Прибайкалья. КБЖД – это вообще наша боль. 20 км мы прошли пешком и выяснили, что там исписано 760 кв. м скал, - с грустью рассказывает экоактивист.По утверждению Егора Власова, безобидные, с первого взгляда, надписи, опасны для природы. По его словам, краска на скалах не только уродует их первозданный облик. Проблема глубже - под слоем краски погибают мхи и лишайники. Они просто не растут.- У нас в Прибайкалье более десяти видов краснокнижных мхов и лишайников на скалах. И все они под угрозой из-за этих надписей. – переживает активист.Мхи и лишайники являются почвообразующим фундаментом экосистемы, а также участвуют в формировании микробиоты на камнях, в круговороте веществ, сохраняют влагу, стабилизируют микросреду, предотвращают эрозию, формируют почву, способствуют зарастанию скал и т. д.Помимо этого, надписи – это словно визуальный шум в природной среде. Вместо того, чтобы получать вдохновение и культурное обогащение, туристы «любуются» историями неизвестных им людей.После исследований и подсчетов площадей, испорченных надписями, Егор задумался, чем же их удалять. Досконально изучил все применяющиеся в России способы и познакомился с людьми из других регионов, также борющимися с природным вандализмом.На Алтае, к примеру, чистят пескоструем, у них рядом со скалами дорога, ребята могут на грузовике подвезти большой компрессор для пескоструя. С одной стороны, это хорошо - чистится быстро, но пятно контакта слишком большое, в результате уничтожаются мхи и лишайники. У нас такие способы неприемлемы, да и на грузовике невозможно подъехать, - поясняет недостатки методов Егор Власов.Мужчина понимал, что ни один из этих способов нельзя применять на особо охраняемых природных территориях, и продолжал поиск подходящего способа.- Тогда мы обратили внимание на обработку металла импульсным лазером. Подобрав на берегу Байкала кусок скальника, мы его раскрасили аэрозольной краской и отправили производителю лазерного оборудования для дальнейшей очистки. Результат нас поразил. Так мы нашли самый эффективный и экологичный способ очистки скал от вандализма. Начался следующий, самый мучительный и долгий этап – поиск финансирования, - вспоминает наш собеседник.В 2023 году команде удалось заработать на закупку необходимого лазерного оборудования. И в 2024 году ребята уже приступили к работе в Иркутской области, республиках Бурятия и Алтай.- Мы очистили более 600 кв. м вандальных надписей на территории Иркутской области, в Бурятии и на Алтае - в Култуке, Листвянке, Усть-Баргузине, немного «Оленей», в Тункинском районе, мыс Харанцы. Первыми в мире мы применили коротко-импульсный лазер на природной поверхности. Единственный минус – использование оборудования только при плюсовых температурах воздуха, - подробно рассказывает экоактивист.Егор Власов наизусть помнит все проведенные замеры надписей. Так, в Листвянке оказалось 96 кв. м надписей, на «Оленях» в Бурятии в 2023 году он насчитал надписи на 234 кв. м скал. И наверняка, по его словам, за два года, там появились новые.Однако, чтобы начать работу по удалению надписей, сначала нужно получить на это разрешения. Получается некий парадокс: любителям оставлять о себе «память» в виде различные надписей и рисунков никакие разрешения не нужны, а тем, кто решил привести природу в ее первозданный вид, нужно побегать по кабинетам с кипами бумаг…- К примеру, чтобы начать работать на КБЖД, необходимо получить разрешение трех организаций – это РЖД, ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и Службы по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области, так как на КБЖД много памятников архитектуры. Кроме того, у РЖД есть условие, что при всех работах, которые будем проводить на Кругобайкалке, должен присутствовать их сотрудник, - сетует экоактивист.В 2026 году проект по удалению надписей на скалах высоко оценили эксперты грантового конкурса президентского Фонда природы, и команда получила первое финансирование на приобретение более мощной лазерной установки и внедорожного транспорта.У Егора и его небольшой команды уже расписаны планы на ближайшие три года. В Иркутской области будут чистить прибрежные скалы в пос. Листвянка площадью более 90 кв. м. Часть работ выполнят профессиональные альпинисты. Освободят от надписей и мыс Шаманский, здесь будут также трудиться альпинисты с привлечением водного транспорта.В Бурятии первозданный вид вернут «Оленям» и придорожным скалам в Тункинском районе между селами Туран и Мойготы.В Республике Алтай активисты поработают на Катунской тропе в Онгудайском районе.- Мы все делаем только за собственный счет, зарабатывая в другой сфере и вкладывая средства в этот проект. Поэтому продолжаем поиски финансирования, так как нам необходимо больше комплектов более мощного лазерного оборудования, высокопроходимый автотранспорт, квадроциклы, альпинистское снаряжение, ГСМ и другое. Наши расходы на экспедиции по очистке скал составляют не менее 100 000 рублей в день, - просит помощи Егор Власов.Несмотря на все трудности, финансовые, бюрократические и природные, команда «Сила Байкала» продолжает свою миссию. Вооружившись лазером и поддержкой единомышленников, Егор Власов шаг за шагом возвращает древним скалам их первозданный облик, чтобы будущие поколения могли любоваться дикой природой, а не читать наскальные «автографы» случайных прохожих.Фото: предоставлено Егором Власовым