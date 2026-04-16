Старые номера улан-удэнцев делают им большие долги

В Улан-Удэ зафиксированы новые случаи мошенничества, жертвами которых стали горожане разного возраста. 26-летняя горожанка, например, потеряла 50 тысяч рублей из-за того, что не отключила старый абонентский номер от онлайн-банка.

- Девушка перестала пользоваться сим-картой, но не расторгла договор с оператором связи. Мошенники получили доступ к её номеру, оформили кредит и оставили девушку с долгом перед банком, - рассказали в полиции республики.

Аналогичная история произошла и с 28-летним улан-удэнцем. В 2022 году он перестал пользоваться своим старым номером, но не заблокировал его. В результате на его имя был оформлен займ в микрофинансовой организации на 8 тысяч рублей.

Жертвой кибермошенников стал ещё один горожанин. В одном из мессенджеров в тематической группе ему пришло сообщение с файлом в формате APK. После открытия файла преступники получили доступ к его аккаунту, заблокировали его и оформили займы на его имя на сумму более 30 тысяч рублей.

- Горожанка, желавшая обменять рубли на юани через группу в мессенджере, перевела 50 тысяч рублей по реквизитам, указанным неизвестным лицом. После перевода денег её исключили из группы, а средства так и не поступили на счёт, - добавили в МВД республики.

Полиция напоминает о бдительности при общении в интернете и мессенджерах, не советует переходить по сомнительным ссылкам, скачивать файлы от незнакомцев, а старые номера обязательно отключать от банковских сервисов и личных кабинетов.

