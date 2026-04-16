Общество 16.04.2026 в 06:00
В Бурятии появился цифровой рай у монгольской границы
Высокоскоростной интернет без блокировок взвинтил цены на жилье в Кяхте
Текст: Дмитрий Родионов
В приграничной Кяхте происходит тихая, но стремительная трансформация: этот небольшой городок, расположенный в двух шагах от Монголии, неожиданно стал востребованным хабом для цифровых кочевников и всех, кому важен свободный, быстрый интернет. Причина — мощный сигнал от монгольских сотовых вышек, который уверенно ловят и на российской территории.
Добро пожаловать в Монголию
Сигнал операторов Mobicom, Unitel, G-Mobile и Skytel ловится уже в кяхтинском поселке Слободе, в паре сотен метров от пограничного перехода Кяхта — Алтан-Булак. А все потому, что вышки монгольской сотовой сети расположены рядом, их радиус действия примерно около пяти километров, и поэтому в приграничном поселке Слободе на улицах Сухэ-Батора, Саввы Рагузинского и других есть интернет.
Причем помимо сотовой сети на границе хорошо ловятся и каналы монгольского телевидения.
Жители Кяхты знают, что телефоны автоматически переключаются в роуминг уже на границе, когда приходит приветственное SMS: «Welcome to Mongolia».
- Мы, жители Кяхты, об этой особенности знаем и стараемся тут же переключаться от российской сети. Один раз я так случайно на монгольской стороне принял один звоночек и вышло почти на 1000 рублей роуминга, — рассказывает местный житель Сергей Михайлов.
Впрочем, из потенциальной проблемы эта особенность превратилась в огромное преимущество. В то время как российский интернет в Бурятии работает с перебоями и блокировками, монгольская сеть открывает доступ ко всему.
- В Кяхте вообще все глушат, причем со страшной силой. С VPN или без него — все так медленно грузится либо вообще без доступа, все время злюсь. А когда подъезжаешь к границе, уже возле поселка Слобода при переключении на монгольские сети все чудесным образом начинает работать. На 4G/5G сетях грузится на хорошей скорости, никакой VPN не нужен, все просто летает, — с восторгом делятся впечатлениями местные жители.
По их словам, вблизи от границы сразу же начинают работать запрещенные сервисы — соцсети Facebook* и Instagram* (принадлежат компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) запускаются без какого-либо VPN, работают все запрещенные мессенджеры, а также видеохостинги.
Как подключается «райский» интернет
По словам Сергея Михайлова подключиться можно очень просто, за час с небольшим. Достаточно перейти границу по безвизовому режиму, сев в маршрутку до Алтан-Булака, и по прибытии купить местную SIM-карту. Это занимает максимум один час, стоимость симки — около 5000–20000 MNT (500 - 2000 рублей). Пакеты с интернетом обойдутся в среднем около 500 рублей за 1 ГБ. Оплатить можно российской картой, наличными монгольскими тугриками или рублями.
Но, по словам местных жителей, можно не заморачиваться с переходом границы. Оформить виртуальную монгольскую eSIM (например, через Simbye, Yesim, Airalo) доступно прямо из Кяхты или Улан-Удэ, до поездки. Это мгновенно дает доступ к сетям на территории Кяхты и Слободы. Важно: eSIM поддерживают многие современные смартфоны, в первую очередь Apple (китайские аналоги часто не имеют этой функции).
- Так делают наши туристы, которые едут из Улан-Удэ до монгольской границы и далее в Улан-Батор. Чтобы постоянно быть на связи, они подключают перед поездкой виртуальную сим-карту, оплачивают ее через российские карты, чтобы уже после перехода монгольской границы в Алтан-Булаке, когда российская связь пропадает, а новая сим-карта активируется, быть на связи. Поэтому с физическими монгольскими сим-картами сейчас не так много туристов ездят в Монголию, - подтвердила работоспособность виртуальных сим-карт гендиректор компании «ЖАССО-тур» Светлана Цыбикдоржиева.
Спрос рождает предложение, и главным маркером может стать рынок недвижимости. Судя по объявлениям на электронных площадках продажи недвижимости, стоимость квадратного метра в домах у границы, в районе улиц Сухэ-Батора или Саввы Рагузинского, перевалила за 87 тыс. рублей.
- В объявлениях двухкомнатная квартира в многоквартирном доме без ремонта стоит 4,6 млн рублей. По таким ценам продаются квартиры в ближнем Подмосковье, и это настоящий ценовой парадокс для Бурятии. Но все объясняется просто: это цена за свободный интернет у порога, — констатируют риелторы.
Заглушат ли «райский» выход?
Жители, уже оценившие преимущества, опасаются, что уникальную лазейку могут прикрыть.
Техническая возможность «грохнуть» местный оазис мирового интернета есть. Как рассказал специалист одного из сотовых операторов Улан-Удэ (пожелавший остаться неназванным), мощные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сегодня вполне способны подавлять связь на десятки километров, чего с запасом хватит для поселка Слободы.
- Можно также сигналы глушить выборочно: только интернет, оставляя голос, замедлить его и так далее.
Однако эксперт скептически оценивает вероятность такого сценария именно здесь и сейчас.
- Вы понимаете, невозможно вот так аккуратно взять одну волну, монгольскую оставить, а вторую, российскую заблочить. Физически волны распространяются по окружности. Конечно, технически они могут «грохнуть» на протяженности границы всю сотовую сеть. Неизбирательно. Но тогда не будет связи и на монгольской стороне, что вызовет дипломатический скандал. Да и просто помехи появятся на самом КПП. А там работают таможенники и пограничники. И они тоже после рабочего дня могут использовать монгольскую сеть.
В общем, все можно сделать, но главный вопрос — зачем? И какие ресурсы потратить ради блокировки интернета для нескольких сотен человек в маленьком поселке? Пока это выглядит как слишком дорогое и политически чувствительное решение, - говорит специалист. Так что этот канал вряд ли заблокируют.
История Кяхты — яркий символ происходящих перемен.
Причем удивительно, что именно здесь быстрый и ничем не ограниченный доступ в глобальную сеть из абстрактного понятия превратился в конкретную, измеримую ценность.
Станет ли она драйвером рынка недвижимости, фактором миграции IT-специалистов и новой точкой роста для целого города? Выглядит фантастикой. Но что-то в этом есть.
Кяхта в царской России была воротами в мир. Городом, где делались колоссальные состояния на свободной торговле и перемещении товаров из Китая на запад России. Однако с тех пор Кяхта потеряла свое торговое значение, находясь на отшибе мировой цивилизации. Но сегодня, по стечению географических и технических обстоятельств, она может оказаться одним из немногих мест в России, где появилась ценность для немалого количества людей, возведенная в современном высокотехнологичном мире в абсолют. И не в режиме сложного удаленного доступа через цепочку постоянно блокируемых серверов, а в порядке простого и быстрого онлайн-включения. К тому же и экономика Монголии сейчас активно развивается, а нам очень важно укреплять экономические связи с перспективными рынками сбыта товаров и услуг.
Это пример того, как цифровые границы в современном мире могут не совпадать с государственными, создавая уникальные, хотя, возможно, и временные «оазисы» доступа. Пока технические и политические издержки ограничений монгольского трафика в Кяхте превышают предполагаемую пользу, этот цифровой рай для удаленщиков у монгольской границы продолжает жить и набирать популярность.
Пока этот процесс только начался, и он еще не столь значим для подавляющего большинства жителей Бурятии. Вариант, скажем так, очень экзотический. Но в России нет ничего невозможного, ведь мы живем в стране, полной неожиданностей. И если предположить апокалиптический вариант превращения интернета в России в чебурнет, то в Кяхте точно появятся интернет-удаленщики со всей России.
